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28 червня 2023, 16:59 Читать на русском

Пишний сподівається, що цьогоріч вдасться уникнути емісії гривні

У Національному банку розраховують, що в цьому році вдасться уникнути фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні. Про це в інтерв'ю виданню ZN.UA розповів голова Національного банку Андрій Пишний.

У Національному банку розраховують, що в цьому році вдасться уникнути фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні.

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Уникнення емісії

«Наразі ми дотримуємося стратегічного плану уникнути монетизації бюджетного дефіциту цього року. Це непросте завдання в умовах, коли зведений бюджет матиме рекордний дефіцит у понад 26% ВВП… Але майже шість місяців ми покриваємо потреби без монетизації. У який спосіб? Нам вдалося те, що здавалося неможливим ще минулого року, — відновити фінансування бюджетного дефіциту за рахунок внутрішнього боргового ринку», — сказав Пишний.

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Він нагадав, що Україна станом на сьогодні залучила понад 190 млрд грн на внутрішньому ринку від розміщення ОВДП. За весь минулий рік — 164 млрд гривень. Україна також уже залучила майже 20 млрд доларів зовнішньої підтримки.

«Попри складнощі, які об'єктивно існують і існуватимуть у другому півріччі, уряду вдається забезпечити достатній рівень наповнення бюджету за рахунок як податкових, так і неподаткових джерел», — зауважив Пишний.

Він висловив сподівання, що спільні зусилля держави, які було реалізовано протягом першого півріччя, будуть такими ж успішними і в другому півріччі.

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«Бачимо нереалізований додатковий потенціал внутрішнього боргового ринку. Відзначаємо деякий інтерес, у тому числі й серед нерезидентів, до середньострокових облігацій до трьох років. Привабливість із погляду не лише їхньої дохідності та покриття резервів, а й інвестиційної лінійки», — зазначив Пишний.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
28 червня 2023, 17:22
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В Офісу президента на початку травня стався сильний конфлікт з головою Національного банку України Андрієм Пишним. У президента навіть обговорювали можливість відправити Пишного у відставку. Про це UBR.ua повідомило джерело в НБУ. «Криза сталася на початку травня. В Офісі були дуже сильно невдоволені Пишним. Дуже. Обговорювали навіть його примусову відставку», — розповіло джерело. За його словами, останніми місяцями стосунки між Офісом президента та його колишнім функціонером, делегованим раніше на місце голови Нацбанку, були не безхмарними. В їхніх взаєминах зростала напруга. Насамперед коли Банкова втрутилася у кадрові призначення в НБУ та тимчасово заборонила «ощадизацію», тобто масове «десантування» до Нацбанку колишніх колег та друзів Пишного з Ощадбанку. Ще однією причиною кризи стала ситуація, коли через недбалість чиновників НБУ було зірвано переліцензування платіжної системи WarForPay, внаслідок чого та тимчасово не могла працювати. Характерним є, що саме тоді, на початку травня, Національний банк заявив, що проти нього спрямовано інформаційну кампанію, яка дискредитує його діяльність.
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0
bonv
bonv
28 червня 2023, 17:23
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При цьому тоді прес-служба Нацбанку самочинно змінила початковий текст Центру протидії дезінформації, на який посилалася, додавши від себе наступне: «інформаційна кампанія спрямована на формування недовіри до команди Національного банку — оприлюднення та розповсюдження фейків про керівництво Національного банку та керівників департаментів НБУ, а також недостовірної інформації (чуток) у формі „анонімних інсайдів“ про нібито непрозору та неефективну систему ухвалення рішень в організації». Джерело UBR.ua повідомило, що насправді це формулювання було спрямоване проти заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, який в Офісі відповідає за економічну політику. «Шурма збирав негативні щодо Пишного та його дій публікації у ЗМІ та пости у Facebook та приносив їх показувати до Єрмака (глави Офісу президента Андрія Єрмака — ред.) та Зеленського (президента Володимира Зеленського — ред.)», — розповіло джерело. Нагадаємо, раніше Офіс президента наказав Пишному призупинити «ощадизацію» Нацбанку.
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Alik2021
Alik2021
28 червня 2023, 17:54
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Все как обычно) в этом году избежим, но в следующем включим по полной и нагоним упущенное))
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