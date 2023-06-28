Пишний сподівається, що цьогоріч вдасться уникнути емісії гривні

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Уникнення емісії

«Наразі ми дотримуємося стратегічного плану уникнути монетизації бюджетного дефіциту цього року. Це непросте завдання в умовах, коли зведений бюджет матиме рекордний дефіцит у понад 26% ВВП… Але майже шість місяців ми покриваємо потреби без монетизації. У який спосіб? Нам вдалося те, що здавалося неможливим ще минулого року, — відновити фінансування бюджетного дефіциту за рахунок внутрішнього боргового ринку», — сказав Пишний.

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Він нагадав, що Україна станом на сьогодні залучила понад 190 млрд грн на внутрішньому ринку від розміщення ОВДП. За весь минулий рік — 164 млрд гривень. Україна також уже залучила майже 20 млрд доларів зовнішньої підтримки.

«Попри складнощі, які об'єктивно існують і існуватимуть у другому півріччі, уряду вдається забезпечити достатній рівень наповнення бюджету за рахунок як податкових, так і неподаткових джерел», — зауважив Пишний.

Він висловив сподівання, що спільні зусилля держави, які було реалізовано протягом першого півріччя, будуть такими ж успішними і в другому півріччі.

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«Бачимо нереалізований додатковий потенціал внутрішнього боргового ринку. Відзначаємо деякий інтерес, у тому числі й серед нерезидентів, до середньострокових облігацій до трьох років. Привабливість із погляду не лише їхньої дохідності та покриття резервів, а й інвестиційної лінійки», — зазначив Пишний.