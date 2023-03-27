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27 березня 2023, 8:16 Читать на русском

Глава НБУ: Україна більше не буде вдаватися до «небезпечного» друкування грошей

Україна більше не буде вдаватися до «небезпечного» друкування грошей для фінансування державних видатків. Про це заявив глава Нацбанку Андрій Пишний в інтерв'ю Financial Times.

Україна більше не буде вдаватися до «небезпечного» друкування грошей для фінансування державних видатків.
Фото: bank.gov.ua

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«Друк» мільярдів

«Національний банк більше не вдаватиметься до „небезпечного“ друкування грошей для грошового фінансування державних витрат», — сказав Пишний.

За його словами, подібна практика створила величезні ризики для макрофінансової стабільності, коли минулого року Україна була змушена друкувати мільярди гривень, за які НБУ купував у Мінфіну облігації держпозики.

«Це було швидке лікування, але дуже небезпечне», — сказав голова фінансового регулятора.

Пишний також розповів журналістам про те, що рішення припинити друк грошей для покриття видатків держави викликало прямий конфлікт із урядом України. Однак, як зазначив голова Нацбанку, він був вичерпаний і сторони дійшли взаєморозуміння.

Глава Національного банку також поділився стратегією роботи національного регулятора.

«Метою зараз є поглинання надмірної ліквідності шляхом посилення резервних вимог до банків та поступове повернення до плаваючого обмінного курсу», — уточнив він.

Глава НБУ додав, що угода з МВФ допоможе «гарантувати, що коаліція донорів візьме на себе зобов'язання надати допомогу в розмірі близько $40 млрд» цього року.

Він сказав, що НБУ наступного місяця перегляне свій прогноз зростання ВВП у 2023 році до 0,3% після 30-відсоткового падіння за минулий рік, що відображає вплив російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+22
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
27 березня 2023, 9:25
#
Ну зачем такие громкие Заявления поживем увидим… Когда надо будет… То можно… вы же сами ето знаете… А лепите горбатого…
+
+22
Kaleso
Kaleso
27 березня 2023, 9:45
#
Це значить будемо печатати але тихо
+
0
Rubi0
Rubi0
27 березня 2023, 11:20
#
Все проще, если открыть заявление наценка то там черным по белому написано что во втором этапе предусмотрено возвращение к плавающему курсу. Зачем печатать если можно ограбить население
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