НБУ знову оштрафував Moneyveo. Сума штрафу — 766 тисяч

Нацбанк оштрафував ТОВ « Манівео Швидка Фінансова Допомога» (ЄДРПОУ 38569246) на 766, 7 тисяч гривень та направив письмове застереження з вимогою усунути виявлені порушення та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що порушив сервіс мікрокредитів

За результатами позапланової інспекційної перевірки ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку у квітні-травні 2023 року, виявлені порушення фінансовою компанією вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки.

Захід впливу у вигляді письмового застереження застосовано за порушення вимог:

закону України «Про споживче кредитування»;

Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами);

Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит), затвердженого постановою правління Національного банку України від 3 листопада 2021 року № 113;

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Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого постановою правління Національного банку України від 5 жовтня 2021 року № 100 (зі змінами);

правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених постановою правління Національного банку України від 11 лютого 2021 року № 16 (зі змінами).

Фінансова компанія зобов’язана усунути порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності у строк до 27 липня 2023 року.

Також за окремі встановлені факти порушень вимог закону України «Про споживче кредитування» та Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), Національний банк застосував до ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» штраф у розмірі 766,7 тис. грн.

Рішення набирає чинності з 27 червня 2023 року.