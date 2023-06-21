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21 червня 2023, 19:36 Читать на русском

НБУ оштрафував сервіс мікрокредитів Moneyveo

Національний банк оштрафував ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» на 34 000 грн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк оштрафував ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» на 34 000 грн.
Фото: bank.gov.ua

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За що оштрафували Moneyveo

За словами НБУ, штраф накладено за надання фінансовою компанією завідомо недостовірної інформації на вимогу Національного банку.

Таке рішення ухвалене 20 червня 2023 року за результатами інспекційної перевірки Нацбанку і набирає чинності з 21 червня 2023 року.

Сплатити штраф компанія зобов'язана протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ анулював ліцензії сервісу кредитів Money24 та шести іншим фінустановам.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 червня 2023, 20:20
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Більше тиску на бізнес лихварів! Всі МФО мають зібрати манатки та через Грусію до рашки, нехай там поживи шукають
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0
Volodymyr Murashkin
Volodymyr Murashkin
21 червня 2023, 21:07
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Колись «манівео» кинули на 300 грн за участь в акції «приведи друга». НБУ нічим не допоміг. Приємно, що хоч якось карма дістає цю контору
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