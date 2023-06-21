НБУ оштрафував сервіс мікрокредитів Moneyveo

Національний банк оштрафував ТОВ « Манівео Швидка Фінансова Допомога» на 34 000 грн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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За що оштрафували Moneyveo

За словами НБУ, штраф накладено за надання фінансовою компанією завідомо недостовірної інформації на вимогу Національного банку.

Таке рішення ухвалене 20 червня 2023 року за результатами інспекційної перевірки Нацбанку і набирає чинності з 21 червня 2023 року.

Сплатити штраф компанія зобов'язана протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ анулював ліцензії сервісу кредитів Money24 та шести іншим фінустановам.