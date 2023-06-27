Три українські виробники отримають по $1 млн на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих дронів, повідомило Міністерство цифрової трансформації за підсумками Drone Hackathon «Anti-Shahеd».
Мисливець на «шахедів»: три українські виробники отримають по $1 мільйону
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Протидія іранським «шахедам»
За результатами конкурсу обрали трьох переможців, які презентували найефективніші проєкти, кожен із них отримає по $1 млн для реалізації та масштабування технологічних розробок, які допоможуть боротися з «шахедами».
За словами віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова, зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським «шахедам».
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З переможцями Drone Hackathon «Anti-Shahеd» укладуть контракти на $1 млн, які підуть на якнайшвидшу реалізацію розробки.
Нові технології допоможуть боротися з іранськими «шахедами», щоб не витрачати потужні ресурси сил ППО.
«Щоб постійно ефективно протидіяти новим атакам ворожих БПЛА, нам необхідно впроваджувати нові системи з виявлення, ідентифікації та знищення цілей», — заявив генерал-майор Збройних сил України Володимир Коваль.
Нагадаємо
Раніше в межах «Армії дронів» уже відбувся перший Drone Hackathon. Із 30 сформованих команд, які презентували технологічні рішення в розвитку БПЛА, шестеро стали переможцями. За пів року вони втілили свої ідеї в продукт, який продемонстрували на полігоні.
Коментарі - 5
Ті люди, що в хакатоні приймають участь, вони не вчора почали над проблемою думати. Особисто знаю одну з таких команд. Перед тим як показати комісії робочій прототип, треба не один мішок солі зʼїсти.
Як говориться в матеріалі Бі-бі-сі, багато місцевих розповіли, що росіяни не змогли взяти місто завдяки генералу Марченку. «25 лютого о 04:00 ранку заїжджаю в Миколаїв, і, м’яко кажучи, сторопів. Жодного блок поста, патруля, військового або поліцейського. Повністю порожнє місто — заходь і бери», — поділився Марченко.
«Поїхав по військових частинах. Заїхав у свою рідну 79-ту бригаду. Заїхав в 36-ту. Питаю: «Яке у вас завдання?» Вони кажуть: «Кругова оборона військової частини». Кажу: «Ви що не розумієте, що якщо танки зайдуть в місто, то ваша кругова оборона [впаде]?», — згадав генерал.
Він зазначив, що у військових у Миколаєві станом на 26 лютого 2022 року плану оборони міста не було.
«На 26 лютого плану оборони міста не було, а він повинен був бути ще 23 числа. Його просто не було фізично. Коли запитав, де він, мені сказали: «Ми ще карту не склеїли». Я кажу: «Ви нормальні люди? Херсон захопили, а ви ще карту не склеїли?», — обурився військовий.
Однак, як відзначило видання Миколаєву вистачило того, чого не вистачило Херсону — часу.
Де була зе-влада? Чому здавали міста без підготовки до оборони? Хто за зраду відповість?