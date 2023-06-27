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27 червня 2023, 10:17 Читать на русском

Мисливець на «шахедів»: три українські виробники отримають по $1 мільйону

Три українські виробники отримають по $1 млн на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих дронів, повідомило Міністерство цифрової трансформації за підсумками Drone Hackathon «Anti-Shahеd».

Три українські виробники отримають по $1 млн на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих дронів, повідомило Міністерство цифрової трансформації за підсумками Drone Hackathon «Anti-Shahеd». ► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПротидія іранським «шахедам»За результатами конкурсу обрали трьох переможців, які презентували найефективніші проєкти, кожен із них отримає по $1 млн для реалізації та масштабування технологічних розробок, які допоможуть боротися з «шахедами».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Протидія іранським «шахедам»

За результатами конкурсу обрали трьох переможців, які презентували найефективніші проєкти, кожен із них отримає по $1 млн для реалізації та масштабування технологічних розробок, які допоможуть боротися з «шахедами».

За словами віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова, зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським «шахедам».

Читайте: Мисливець на «шахедів»: Мінцифри оголосило конкурс на $1 мільйон за найкращу розробку

З переможцями Drone Hackathon «Anti-Shahеd» укладуть контракти на $1 млн, які підуть на якнайшвидшу реалізацію розробки.

Нові технології допоможуть боротися з іранськими «шахедами», щоб не витрачати потужні ресурси сил ППО.

«Щоб постійно ефективно протидіяти новим атакам ворожих БПЛА, нам необхідно впроваджувати нові системи з виявлення, ідентифікації та знищення цілей», — заявив генерал-майор Збройних сил України Володимир Коваль.

Нагадаємо

Раніше в межах «Армії дронів» уже відбувся перший Drone Hackathon. Із 30 сформованих команд, які презентували технологічні рішення в розвитку БПЛА, шестеро стали переможцями. За пів року вони втілили свої ідеї в продукт, який продемонстрували на полігоні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
bonv
bonv
27 червня 2023, 10:45
#
Все це дуже повільно. Шахеди не від вчора літають…
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
27 червня 2023, 10:54
#
Так може сядеш та зробиш швиденько власну технологію?

Ті люди, що в хакатоні приймають участь, вони не вчора почали над проблемою думати. Особисто знаю одну з таких команд. Перед тим як показати комісії робочій прототип, треба не один мішок солі зʼїсти.
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0
bonv
bonv
27 червня 2023, 11:04
#
Хто за це відповість??? Миколаїв не повторив долю Херсона тільки завдяки тому, що генерал-майор Дмитро Марченко зміг підняти місцевих для оборони міста, що і зламало хід нападу РФ на південну частину України.
Як говориться в матеріалі Бі-бі-сі, багато місцевих розповіли, що росіяни не змогли взяти місто завдяки генералу Марченку. «25 лютого о 04:00 ранку заїжджаю в Миколаїв, і, м’яко кажучи, сторопів. Жодного блок поста, патруля, військового або поліцейського. Повністю порожнє місто — заходь і бери», — поділився Марченко.
«Поїхав по військових частинах. Заїхав у свою рідну 79-ту бригаду. Заїхав в 36-ту. Питаю: «Яке у вас завдання?» Вони кажуть: «Кругова оборона військової частини». Кажу: «Ви що не розумієте, що якщо танки зайдуть в місто, то ваша кругова оборона [впаде]?», — згадав генерал.
Він зазначив, що у військових у Миколаєві станом на 26 лютого 2022 року плану оборони міста не було.
«На 26 лютого плану оборони міста не було, а він повинен був бути ще 23 числа. Його просто не було фізично. Коли запитав, де він, мені сказали: «Ми ще карту не склеїли». Я кажу: «Ви нормальні люди? Херсон захопили, а ви ще карту не склеїли?», — обурився військовий.
Однак, як відзначило видання Миколаєву вистачило того, чого не вистачило Херсону — часу.
Де була зе-влада? Чому здавали міста без підготовки до оборони? Хто за зраду відповість?
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bonv
bonv
27 червня 2023, 10:54
#
Владі вигідна війна… Вибори…
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matroskin
matroskin
27 червня 2023, 12:15
#
Ну то треба було не до Мальдівів на відпочинок їхать, а потім заставить Україну бордами: «Хто не за мене-агент кремля», а шукати союзників, зброю, кошти і витісняти окупантів.
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