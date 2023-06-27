Мисливець на «шахедів»: три українські виробники отримають по $1 мільйону

Три українські виробники отримають по $1 млн на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих дронів, повідомило Міністерство цифрової трансформації за підсумками Drone Hackathon «Anti-Shahеd».

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Протидія іранським «шахедам»

За результатами конкурсу обрали трьох переможців, які презентували найефективніші проєкти, кожен із них отримає по $1 млн для реалізації та масштабування технологічних розробок, які допоможуть боротися з «шахедами».

За словами віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова, зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським «шахедам».

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З переможцями Drone Hackathon «Anti-Shahеd» укладуть контракти на $1 млн, які підуть на якнайшвидшу реалізацію розробки.

Нові технології допоможуть боротися з іранськими «шахедами», щоб не витрачати потужні ресурси сил ППО.

«Щоб постійно ефективно протидіяти новим атакам ворожих БПЛА, нам необхідно впроваджувати нові системи з виявлення, ідентифікації та знищення цілей», — заявив генерал-майор Збройних сил України Володимир Коваль.

Нагадаємо

Раніше в межах «Армії дронів» уже відбувся перший Drone Hackathon. Із 30 сформованих команд, які презентували технологічні рішення в розвитку БПЛА, шестеро стали переможцями. За пів року вони втілили свої ідеї в продукт, який продемонстрували на полігоні.