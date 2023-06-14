Мисливець на «шахедів»: Мінцифри оголосило конкурс на $1 мільйон за найкращу розробку

Міністерство цифрової трансформації оголосило конкурс Drone Hackathon Anti-Shahеd. Мета — створення системи і технології для виявлення, відстежування та знищення ворожих дронів, йдеться в повідомленні Мінцифри.

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Що відомо про конкурс

Другий щорічний Drone Hackathon «Anti-Shahеd» відбудеться 24 та 25 червня в межах проєкту «Армія дронів».

«Наша ціль — об'єднати талановитих розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створять передові системи і технології для виявлення, відстежування та знищення ворожих дронів. Нові технології допоможуть боротися з ворожими дешевими шахедами та не витрачати потужні ресурси наших сил ППО», — йдеться в повідомленні.

Контракт на $1 млн на реалізацію або масштабування розробки, що знищуватиме ворожі дрони, отримають розробники, чий продукт під час хакатону доведе свою ефективність, а Сили оборони її затвердять.

Учасниками хакатону можуть стати: розробники, які мають ідеї розробок та хочуть отримати фінансування для їх реалізації; ті, хто хоче презентувати створені defense-tech розробки, які допоможуть боротися з ворожими безпілотниками і знищувати їх; ті, хто виробляє БПЛА, які можуть бути ефективними на полі бою.

Щоб долучитися до хакатону, потрібно подати заявку на участь за посиланням.

Нагадаємо

Раніше в межах «Армії дронів» уже відбувся перший Drone Hackathon. Із 30 сформованих команд, які презентували технологічні рішення в розвитку БПЛА, шестеро стали переможцями. За пів року вони втілили свої ідеї в продукт, який продемонстрували на полігоні.