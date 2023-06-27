Заколот Пригожина та посуха у США: Світові ціни на пшеницю зросли до максимуму за чотири місяці

Зростання цін

26 червня ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли в ціні приблизно на 2% і торгувалися поблизу позначки $7,52 за бушель.

Підйом цін на пшеницю спровокували події п'ятниці-суботи в росії через заколот найманців ППК «Вагнер». Вони розгорталися в Ростовській області, що є ключовим регіоном виробництва зерна в росії.

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Також увага учасників ринку спрямована на посушливу погоду на Середньому Заході США, яка збільшує ризики врожаю пшениці в регіоні.

Нагадаємо

Підрив Каховської ГЕС вплинув на світові ціни на пшеницю. Так, за результатами торгів 6 червня котирування пшениці на біржі Чикаго (Chicago Board of Trade, CBOT) зросли до максимуму за останні три тижні — $230,6 за тонну (+$1,3).

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