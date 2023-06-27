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27 червня 2023, 8:35 Читать на русском

Заколот Пригожина та посуха у США: Світові ціни на пшеницю зросли до максимуму за чотири місяці

Ціни на пшеницю 26 червня оновили максимум з кінця лютого через події в росії та посуху в США. Про це повідомляє Trading Economics.

Ціни на пшеницю 26 червня оновили максимум з кінця лютого через події в Росії та посуху в США.
Фото: depositphotos

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Зростання цін

26 червня ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли в ціні приблизно на 2% і торгувалися поблизу позначки $7,52 за бушель.

Підйом цін на пшеницю спровокували події п'ятниці-суботи в росії через заколот найманців ППК «Вагнер». Вони розгорталися в Ростовській області, що є ключовим регіоном виробництва зерна в росії.

Читайте: Ціни на пшеницю різко зросли на тлі ескалації напруженості у Чорному морі, — Bloomberg

Також увага учасників ринку спрямована на посушливу погоду на Середньому Заході США, яка збільшує ризики врожаю пшениці в регіоні.

Нагадаємо

Підрив Каховської ГЕС вплинув на світові ціни на пшеницю. Так, за результатами торгів 6 червня котирування пшениці на біржі Чикаго (Chicago Board of Trade, CBOT) зросли до максимуму за останні три тижні — $230,6 за тонну (+$1,3).

Читайте також: Мінагрополітики прогнозує зменшення врожаю зернових до 46 мільйонів тонн

Джерело: Мінфін
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