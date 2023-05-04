Ціни на пшеницю зафіксували найбільший стрибок за шість місяців на тлі ескалації напруженості в Чорному морі після того, як москва заявила, що два безпілотники атакували Кремль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ціни на пшеницю різко зросли на тлі ескалації напруженості у Чорному морі, — Bloomberg
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Що трапилося
Як зазначає агентство, загострення відбулося у непростий час для майбутнього безпечного коридору, який дозволяє Україні експортувати врожай через Чорне море.
За повідомленнями турецьких ЗМІ, у п'ятницю заступники міністрів оборони Туреччини, росії та України мають обговорити продовження угоди, термін дії якої, за словами москви, спливає 18 травня.
росія проведе переговори з представниками ООН у москві того ж дня, повідомило МЗС рф.
З липня в рамках угоди на світовий ринок було відправлено майже 30 млн тонн врожаю, при цьому Китай є основним напрямком, за яким йдуть Іспанія та Туреччина. Відвантаження кукурудзи становлять близько половини вантажів, а пшениці — близько чверті.
Спалаху напруженості було достатньо, щоб спровокувати сплеск покупок на ринку пшениці. До цього ціни впали до дворічного мінімуму на тлі сприятливих перспектив урожаю у північній півкулі, де вирощується більша частина світової пшениці.
Атака безпілотників відновила побоювання з приводу світових поставок пшениці і викликала у трейдерів побоювання, що недавній розпродаж міг зайти надто далеко, повідомила електронною поштою аналітик Farm Futures Жаклін Холланд.
Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% — до 6,475 долара за бушель. На день раніше ціни підскочили на 5%.
Нагадаємо
В Стамбулі 5 травня, очікуються переговори України, Туреччини та росії щодо зернової угоди. Відсутність позитивних результатів зустрічі може призвести до припинення роботи коридору.
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