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26 червня 2023, 11:29 Читать на русском

Мінагрополітики прогнозує зменшення урожаю зернових до 46 мільйонів тонн

Урожай зернових в Україні цього року очікується на рівні близько 46 млн тонн, що на 5−7% менше, ніж минулого року. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

Урожай зернових в Україні цього року очікується на рівні близько 46 млн тонн, що на 5−7% менше, ніж минулого року.

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Прогноз Мінагро

«Станом на сьогодні є прогноз середньозважений: очікується, що зернових буде зібрано близько 46 млн тонн. Це, на жаль, менше, ніж минулого року. Зменшення становить приблизно 5−7%», — сказав він.

Водночас Висоцький зазначив, що внутрішнє споживання зернових становить 18 млн тонн.

«Тому навіть збираючи 46 млн тонн, це все одно у 2,5 раза більше, ніж внутрішня необхідність, тож якогось ризику для дефіциту зернових для внутрішніх цілей сьогодні немає», — підкреслив перший заступник міністра.

Читайте: В Україні урожай пшениці впав через війну на 40%

Нагадаємо

«Українська зернова асоціація» попередньо оцінює потенційний врожай 2023 року на рівні 68 млн тонн зернових та олійних, що на 36% менше, аніж врожай 2021 року.

Джерело: Мінфін
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