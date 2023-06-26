Мінагрополітики прогнозує зменшення урожаю зернових до 46 мільйонів тонн

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Прогноз Мінагро

«Станом на сьогодні є прогноз середньозважений: очікується, що зернових буде зібрано близько 46 млн тонн. Це, на жаль, менше, ніж минулого року. Зменшення становить приблизно 5−7%», — сказав він.



Водночас Висоцький зазначив, що внутрішнє споживання зернових становить 18 млн тонн.



«Тому навіть збираючи 46 млн тонн, це все одно у 2,5 раза більше, ніж внутрішня необхідність, тож якогось ризику для дефіциту зернових для внутрішніх цілей сьогодні немає», — підкреслив перший заступник міністра.

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Нагадаємо

«Українська зернова асоціація» попередньо оцінює потенційний врожай 2023 року на рівні 68 млн тонн зернових та олійних, що на 36% менше, аніж врожай 2021 року.