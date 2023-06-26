Урожай зернових в Україні цього року очікується на рівні близько 46 млн тонн, що на 5−7% менше, ніж минулого року. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.
Мінагрополітики прогнозує зменшення урожаю зернових до 46 мільйонів тонн
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Прогноз Мінагро
«Станом на сьогодні є прогноз середньозважений: очікується, що зернових буде зібрано близько 46 млн тонн. Це, на жаль, менше, ніж минулого року. Зменшення становить приблизно 5−7%», — сказав він.
Водночас Висоцький зазначив, що внутрішнє споживання зернових становить 18 млн тонн.
«Тому навіть збираючи 46 млн тонн, це все одно у 2,5 раза більше, ніж внутрішня необхідність, тож якогось ризику для дефіциту зернових для внутрішніх цілей сьогодні немає», — підкреслив перший заступник міністра.
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Нагадаємо
«Українська зернова асоціація» попередньо оцінює потенційний врожай 2023 року на рівні 68 млн тонн зернових та олійних, що на 36% менше, аніж врожай 2021 року.
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