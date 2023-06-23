Нафтогаз звернувся до суду США для стягнення $5 мільярдів з росії

НАК «Нафтогаз України» та ще п’ять компаній групи подали клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало росію сплатити $5 млрд (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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Таке клопотання стало можливим у зв’язку із тим, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання.

Відтак, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації.

«Оскільки росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції.

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

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Нагадаємо

12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз в А Р Крим у 2014 році.

Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Передісторія цього рішення

У жовтні 2016 року Нафтогаз та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження (справа PCA № 2017−16) проти російської федерації на підставі угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська Угода про захист інвестицій.

Нафтогаз просив арбітражний трибунал зобов’язати російську федерацію виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней російської федерації у Криму у 2014 році.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року. У лютому 2019 року трибунал прийняв рішення на користь Нафтогазу.

Трибунал підтвердив свою юрисдикцію на розгляд справи та визнав, що російська федерація в порушення своїх зобов’язань за Угодою про захист інвестицій незаконно експропріювала інвестиції Нафтогазу. Відповідно друга стадія арбітражного провадження стосувалася визначення розміру компенсації втрат Нафтогазу.

У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного трибуналу у справі.