НАК «Нафтогаз України» досягла домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року на загальну суму $835 млн, за якими компанія допустила дефолт. Про це заявив голова Нафтогазу Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба компанії.
Нафтогаз домовився про реструктуризацію дефолтних облігацій на $835 мільйонів
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Детальні пропозиції щодо реструктуризації були також схвалені правлінням та наглядовою радою компанії. У підсумку реструктуризація має завершитися до кінця липня 2023 року.
«Ми стали ще на крок ближче до виконання зобов’язань перед інвесторами. Важливо, що нам вдалося в тісному діалозі з усіма власниками єврооблігацій знайти найоптимальніші рішення як для інвесторів, так і для нашої групи компаній», — зазначив Олексій Чернишов.
За даними Бізнес Цензор, власникам дефолтних євробондів-2022 на $335 млн, які Нафтогаз мав погасили ще у липні минулого року, в рамках реструктуризації до кінця липня цього року компанія виплатить 5% основної суми боргу, нараховані прострочені відсотки, купонний платіж із терміном сплати в липні 2023 року.
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50% решти основної суми боргу за євробондами-2022 Нафтогаз виплатить у липні 2024 року, а решту 50% - у липні 2025 року. Відсотки до сплати в січні 2024 року буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 після реструктуризації зросте до 7,65%.
Власники євробондів-2026 на суму $500 млн отримають комісію за згоду на реструктуризацію у розмірі 0,5% від суми боргу. Водночас Нафтогаз отримає відстрочку виплати відсотків за цими євробондами до першого кварталу 2024 року, а основну суму має погасити рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року.
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