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21 червня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: «Негарні» долари, новий пакет санкцій проти росії та штрафи за відмову в обміні валюти

«Негарні» долари: хто заробляє на їхньому обміні і що робити громадянам

Влада, схоже, всерйоз взялася за обмінники та банки, які не бажають приймати «негарні» долари. Учора ввечері НБУ оголосив про запровадження санкцій для тих, хто відмовлятиме в обміні нормальних (незношених/пошкоджених) купюр і прийомі на інкасо старих банкнот. Регулятор порадив громадянам активно здавати порушників, і запровадив для них серйозні штрафи. Чому довкола цієї теми виник такий ажіотаж і як можуть розвиватися події далі, розповість «Мінфін».

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії

21 червня посли Європейського союзу погодили 11-й пакет санкцій проти росії. Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.

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Згідно з першою оцінкою Нацбанку, через руйнування Каховської ГЕС негативний внесок у зміну реального ВВП України становитиме 0,2%. Про це йдеться в офіційній відповіді НБУ на запит «Мінфіну».

Зношені долари та євро: НБУ штрафуватиме банки та обмінники за відмову в обміні валюти

З метою врегулювання непорозумінь під час здійснення валютно-обмінних операцій та мінімізації впливу людського фактору під час визначення ступеня зношеності іноземної валюти Нацбанк здійснив комплекс заходів, спрямованих на вирішення ситуації.

Житло Туреччини подорожчало на 161%: скільки коштує зараз і дає заробити власникам

Українці потрапили до топ-3 нерезидентів за кількістю придбаної нерухомості у Туреччині. Такі результати місцевого ринку у травні оприлюднив турецький Інститут статистики. Скільки коштують турецькі «квадрати», як знизити ризики і підвищити дохідність таких вкладень, розповість «Мінфін».

В НБУ розповіли, які пошкодженні долари та євро повинні банки приймати на інкасо

Нацбанк постановив, яку пошкоджену валюту повинні приймати банки та небанківські установи на інкасо.

НБУ дозволив резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів

З 21 червня 2023 року НБУ дасть можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.

Джерело: Мінфін
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