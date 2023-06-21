21 червня посли Європейського союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Про в твітері повідомило Шведське головування в Раді ЄС.
Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії
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11 пакет санкцій
«Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії», — йдеться у повідомленні.
#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023
Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.
Санкції ЄС проти росії
Від самого початку вторгнення рф в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.
Джерело: Мінфін
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