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20 червня 2023, 18:20 Читать на русском

НБУ анулював ліцензії сервісу кредитів Money24 та шести іншим фінустановам

Національний банк анулював ліцензії восьми небанківським фінансовим установам та одну — виключив з Державного реєстру фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк анулював ліцензії восьми небанківським фінансовим установам та одну — виключив з Державного реєстру фінансових установ.
Фото: bank.gov.ua

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Анулювання ліцензій

На підставі власних заяв анульовано усі ліцензії:

  • ПТ «Ломбард «ААА Фінанси» ТОВ «ААА Фінанси і Компанія»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Одразу»;
  • ТОВ «Фінансова компанія М24»;
  • ТОВ «Кредитні рішення Моней24».

Компанії «Фінансова компанія М24» та «Кредитні рішення Моней24» займалися наданням мікрокредитів онлайн під брендом Money24.

На підставі власних заяв були анульовані окремі ліцензії:

  • ПРАТ «СК «Кардіф» — ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині проведення добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я);
  • ТОВ «Фінансова компанія «Нові кредити» — ліцензію на надання послуг з факторингу;
  • ТОВ «ФК «Незалежні фінанси» — ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;
  • ТОВ «ФК «Фінпартнер» — ліцензію на надання гарантій.

Виключення з реєстру

На підставі поданих документів ПТ «Ломбард «ААА Фінанси» ТОВ «ААА Фінанси і Компанія» виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 червня.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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