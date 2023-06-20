НБУ анулював ліцензії сервісу кредитів Money24 та шести іншим фінустановам

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На підставі власних заяв анульовано усі ліцензії:

Компанії «Фінансова компанія М24» та «Кредитні рішення Моней24» займалися наданням мікрокредитів онлайн під брендом Money24.

На підставі власних заяв були анульовані окремі ліцензії:

На підставі поданих документів ПТ «Ломбард «ААА Фінанси» ТОВ «ААА Фінанси і Компанія» виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 червня.

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