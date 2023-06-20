Національний банк анулював ліцензії восьми небанківським фінансовим установам та одну — виключив з Державного реєстру фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ анулював ліцензії сервісу кредитів Money24 та шести іншим фінустановам
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Анулювання ліцензій
На підставі власних заяв анульовано усі ліцензії:
- ПТ «Ломбард «ААА Фінанси» ТОВ «ААА Фінанси і Компанія»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Одразу»;
- ТОВ «Фінансова компанія М24»;
- ТОВ «Кредитні рішення Моней24».
Компанії «Фінансова компанія М24» та «Кредитні рішення Моней24» займалися наданням мікрокредитів онлайн під брендом Money24.
На підставі власних заяв були анульовані окремі ліцензії:
- ПРАТ «СК «Кардіф» — ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині проведення добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я);
- ТОВ «Фінансова компанія «Нові кредити» — ліцензію на надання послуг з факторингу;
- ТОВ «ФК «Незалежні фінанси» — ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;
- ТОВ «ФК «Фінпартнер» — ліцензію на надання гарантій.
Виключення з реєстру
На підставі поданих документів ПТ «Ломбард «ААА Фінанси» ТОВ «ААА Фінанси і Компанія» виключено з Державного реєстру фінансових установ.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 червня.
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