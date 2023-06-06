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6 июня 2023, 10:16 Читати українською

SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в федеральный суд иск к крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance и его гендиректору Чанпэну Чжао, сообщается на сайте регулятора.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в федеральный суд иск к крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance и его гендиректору Чанпэну Чжао, сообщается на сайте регулятора.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВ чем обвиняютКомиссия обвиняет ответчиков в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем обвиняют

Комиссия обвиняет ответчиков в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.

Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона».

В частности, SEC обвинила Чжао и Binance в том, что они тайно помогали крупным американским клиентам торговать на Binance в то время, как публично заявляли о запрете на совершение транзакций пользователям из США.

Читайте: Binance потеряла четверть доли рынка из-за американских регуляторов

Также, по версии регулятора, Чжао и Binance тайно контролировали операции Binance.US, которая была заявлена как отдельная независимая торговая платформа для американских инвесторов. Комиссия утверждает, что с июля 2017 года биржа заработала не менее $11,6 млрд.

Кроме того, SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и перенаправляли активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации Sigma Chain, которой владеет Чжао.

Кроме того, комиссия утверждает, что Binance и Чжао скрыли смешение активов инвесторов на миллиарды долларов. Эти деньги, считает SEC, отправлялись компании Merit Peak Limited, которая также принадлежит Чжао.

Чжао заявил в Twitter, что он пока не видел жалобу, но даст на нее ответ после ознакомления. Он утверждает, что команда Binance «находится наготове, обеспечивая стабильность систем, в том числе снятия средств и депозитов».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 июня 2023, 10:54
#
Binance ждут тяжёлые времена…

SEC обычно не проигрывает судебные
тяжбы, а значит Binance ждут
приличные по суммам
финансовые потери.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 июня 2023, 11:18
#
За сутки капитализация рынка крипты
упала на 5,65% только из-за иска SEC.

Когда начнутся судебные слушания,
падение будет продолжаться, возможно
не такими быстрыми темпами…
+
0
Alex2006
Alex2006
6 июня 2023, 12:42
#
Finita la commedia :)
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