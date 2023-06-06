SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в федеральный суд иск к крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance и его гендиректору Чанпэну Чжао, сообщается на сайте регулятора.

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В чем обвиняют

Комиссия обвиняет ответчиков в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.

Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона».

В частности, SEC обвинила Чжао и Binance в том, что они тайно помогали крупным американским клиентам торговать на Binance в то время, как публично заявляли о запрете на совершение транзакций пользователям из США.

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Также, по версии регулятора, Чжао и Binance тайно контролировали операции Binance.US, которая была заявлена как отдельная независимая торговая платформа для американских инвесторов. Комиссия утверждает, что с июля 2017 года биржа заработала не менее $11,6 млрд.

Кроме того, SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и перенаправляли активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации Sigma Chain, которой владеет Чжао.

Кроме того, комиссия утверждает, что Binance и Чжао скрыли смешение активов инвесторов на миллиарды долларов. Эти деньги, считает SEC, отправлялись компании Merit Peak Limited, которая также принадлежит Чжао.

Чжао заявил в Twitter, что он пока не видел жалобу, но даст на нее ответ после ознакомления. Он утверждает, что команда Binance «находится наготове, обеспечивая стабильность систем, в том числе снятия средств и депозитов».