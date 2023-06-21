У своєму щорічному дні інвестора південнокорейський автовиробник Hyundai Motor, який займає третє місце у світі за обсягом продажів, разом зі своєю дочірньою компанією Kia заявив, що підвищив план продажу електромобілів до 2 млн одиниць до 2030 року з 1,87 млн. Про це пише Reuters.
Hyundai збільшує інвестиції в електромобілі до $28 мільярдів
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Попит на електромобілі
Це становитиме близько однієї третини від загального обсягу продажу автомобілів порівняно з 8%, очікуваними цього року.
«Оскільки світовий попит на електромобілі зростає швидше, ніж прогнозується ринком, Hyundai Motor підвищує план продажів до 2030 року», — йдеться у заяві.
Підвищивши план продажу електромобілів на своїх основних ринках, Hyundai заявила, що продовжить реструктуризацію свого бізнесу в Китаї, щоб зосередитись на прибутковості.
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Генеральний директор Hyundai Джехун Чанг сказав інвесторам, що Китай, найбільший у світі ринок автомобілів, був дуже прибутковим до 2016 року, але тепер це найбільший ризик, оскільки автовиробник втратив частку ринку через внутрішніх конкурентів.
Його продуктова лінійка в Китаї також буде скорочена з 13 до восьми, і основну увагу приділять моделям високого класу та позашляховикам, включаючи люксовий бренд Genesis.
Hyundai Motor планує інвестувати $7,4 млрд протягом наступних 10 років, щоб підвищити свою конкурентоспроможність у галузі акумуляторів та розробити акумулятори нового покоління.
Hyundai прагне постачати понад 70% акумуляторів через свої спільні підприємства до 2028 року.
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Інші плани включають співпрацю зі спеціалізованими компаніями та стартапами, а також створення спільних підприємств з виробниками акумуляторів для забезпечення стабільного постачання.
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Коментарі - 1
Попит виявився більшим — продавати в світі будуть більше — треба втримати частку — треба збільшити інвестиції.