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14 червня 2023, 16:03 Читать на русском

Стало відомо, де в Україні більше купували електромобілі у травні

У травні автопарк України поповнили 2451 авто на електротязі (BEV). При цьому найбільше купували електромобілі у Львівській області. Про це повідомляє Укравтопром.

У травні автопарк України поповнили 2451 авто на електротязі (BEV).
Фото: pixabay.com

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Найбільші показники з реєстрацій електрокарів

  • Львівська область — 332 од. (89% вживані);
  • місто Київ — 317 од. (59% вживані);
  • Дніпропетровська обл. — 202 од. (72% вживані);
  • Київська обл. — 178 од. (57% вживані);
  • Вінницька обл. — 145 од (88% вживані).

Нові авто

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем був Volkswagen ID.4:

  • м. Київ — 41 шт.,
  • Київська обл. — 24 шт.,
  • Дніпропетровська обл. — 17 шт.,
  • Львівська обл. — 10 шт.,
  • Вінницька обл. — 7 шт.).

Читайте також: В Україні попит на електромобілі у травні зріс на 15%. Названі найпопулярніші авто

Вживані авто, які ввезли з-за кордону

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішими електромобілями були:

  • Nissan Leaf — на Львівщині (53 шт.), Дніпропетровщині (47 шт.), Вінниччині (40 шт.), Київщині (12 шт.);
  • Tesla Model 3 — у м. Києві (24 шт.).

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
14 червня 2023, 17:12
#
Львів рулить!:)
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