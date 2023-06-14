У травні автопарк України поповнили 2451 авто на електротязі (BEV). При цьому найбільше купували електромобілі у Львівській області. Про це повідомляє Укравтопром.
Стало відомо, де в Україні більше купували електромобілі у травні
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Найбільші показники з реєстрацій електрокарів
- Львівська область — 332 од. (89% вживані);
- місто Київ — 317 од. (59% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 202 од. (72% вживані);
- Київська обл. — 178 од. (57% вживані);
- Вінницька обл. — 145 од (88% вживані).
Нові авто
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем був Volkswagen ID.4:
- м. Київ — 41 шт.,
- Київська обл. — 24 шт.,
- Дніпропетровська обл. — 17 шт.,
- Львівська обл. — 10 шт.,
- Вінницька обл. — 7 шт.).
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Вживані авто, які ввезли з-за кордону
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішими електромобілями були:
- Nissan Leaf — на Львівщині (53 шт.), Дніпропетровщині (47 шт.), Вінниччині (40 шт.), Київщині (12 шт.);
- Tesla Model 3 — у м. Києві (24 шт.).
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Джерело: Мінфін
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