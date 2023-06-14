Стало відомо, де в Україні більше купували електромобілі у травні

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В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем був Volkswagen ID.4:

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В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішими електромобілями були:

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