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20 червня 2023, 13:44 Читать на русском

Законопроєкт про перевірки та штрафи для бізнесу пройшов робочу групу. Що вирішили

Законопроєкт, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки (№ 8401), обговорили на робочій групі. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Законопроєкт, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки (№ 8401), обговорили на робочій групі.

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За словами Гетманцева, 21 червня Комітет розгляне проєкту закону до другого читання.

Саму спеціальну спрощену систему оподаткування зі ставкою єдиного податку 2% скасують з 1 серпня, а не з 1 липня, як оголошувалося раніше.

Гетманцев зазначив, що найскладнішим та найболючішим питанням — відновлення перевірок. Під час робочої групи сторони знайшли критерії, які упереджують сумлінний бізнес від проведення перевірок:

  • рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;
  • рівень сплати ПДВ нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;
  • дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у два рази;
  • заробітна плата, нарахована/виплачена податковим агентом, менша середньої по регіону у відповідній галузі;
  • загальна сума витрат підприємницької діяльності 75% або більше загальнорічного оподатковуваного доходу, за умови, що сума задекларованого доходу становить 10 млн грн і більше.

Читайте: Для деяких ФОПів залишиться добровільна сплата єдиного податку

Відповідні критерії обраховуються за підсумками 2021 року.

Як пише перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк, щодо питання застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) підтримали позицію малого торговельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чека та зменшення штрафів.

Зокрема, для малого бізнесу (ФОП другої та третьої груп) штрафи за порушення правил РРО на наступні два роки будуть зменшені — до 25% і 50% відповідно.

Водночас передбачено норму щодо неможливості штрафувати за порушення правил застосування РРО «заднім числом» — з 1 січня 2022 року до 1 серпня 2023 року.

Читайте: Як бізнес повертатимуть із спрощеної системи оподаткування. Роз'яснення Податкової

Також погодили редакцію щодо залишення мораторію перевірок для прифронтових територій.

Крім того, було внесено норми щодо продовження термінів реєстрації волонтерів та уточнили норми переходу з 2% для платників ПДВ.

Нагадаємо

За словами голови Податкового комітету В Р Данила Гетьманцева, перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше.

Законопроєкт № 8401 передбачав, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Одна з причин, чому влада хоче скасувати пільги, — вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, в рамках співпраці з фондом Україна зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

🕵️Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+14
zevs1
zevs1
20 червня 2023, 16:07
#
Когда уже появится возможность проголосовать против Зе и его Слуг.
Обесчания Зеленского в Марте 2022года ничего не стоят это уже все поняли, Гетманцев продолжай в том же духе.
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0
Тихон Ситник
Тихон Ситник
20 червня 2023, 16:42
#
Ситуація наступна: — ООН оцінила наслідки російського вторгнення для українців. У 65% домогосподарств впали доходи. — Законопроєкт про перевірки та штрафи для бізнесу пройшов робочу групу. (Все що й було, те що сюди і привело війну, податкове пекло рига. Але залишили мараторій на перевірку прифронтових територій — просто здохнуть боїться податківець ось і все)
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