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15 червня 2023, 16:15 Читать на русском

Як бізнес повертатимуть із спрощеної системи оподаткування. Роз'яснення Податкової

Державна податкова служба роз'яснила, як відбуватиметься перехід суб'єктів господарювання щодо сплати єдиного податку за ставкою 2% (спрощеної системи оподаткування з особливостями) після ухвалення відповідного законопроєкту. Про це повідомила ексглава Податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна у телеграм-каналі.

Державна податкова служба роз'яснила, як відбуватиметься перехід суб'єктів господарювання щодо сплати єдиного податку за ставкою 2% (спрощеної системи оподаткування з особливостями) після ухвалення відповідного законопроєкту.

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Пояснення Податкової

Зазначається, що платники третьої групи, які сплачували єдиний податок за ставкою 5%, автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій знаходилися раніше.

Водночас новостворені суб'єкти господарювання (що з'явилися з березня 2022 року) у разі зміни ставки повинні подати до Державної податкової служби відповідну заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу.

«Якщо йдеться про ІІІ квартал 2023 року, то заяву слід подати до 15 червня», — уточнює Южаніна.

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Суб'єкти господарювання, які були платниками податку на прибуток, але після скасування спрощеної системи з особливостями мають намір залишитися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% (за умови відповідності критеріям, у тому числі за граничним обсягом річного доходу — 7,5 млрд грн для третьої групи), мають подати до контролюючого органу дві заяви:

  • у першому заповнити пункт 5.5 «Відмова від спрощеної системи оподаткування»;
  • у другому (яку необхідно подати за 15 календарних днів до початку ІІІ кварталу 2023 року) — заповнити пункт 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування» з 01.07.2023 та підпункт 5.1.1, у якому вказати третю групу та обрану ставку залежно від реєстрації платником ПДВ.

При цьому податківці звертають увагу на те, що платник на загальній системі може ухвалити рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви один раз протягом календарного року.

Тобто платники податку на прибуток, які обрали спрощену систему з особливостями у 2023 році, не зможуть скористатися можливістю повторно зареєструватись платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% у 2023 році.

«Принаймні тепер зрозуміло, чому податківці так наполегливо останнім часом обдзвонюють платників з проханням, якнайшвидше визначитися з системою оподаткування», — написала Южаніна.

Нагадаємо

За словами голови Податкового комітету В Р Данила Гетьманцева, перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше.

Законопроєкт № 8401 передбачав, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Одна з причин, чому влада хоче скасувати пільги, — вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, в рамках співпраці з фондом Україна зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
15 червня 2023, 16:39
#
Сколько можно врать народу прикрываясь МВФ, ничего МВФ не требовал наши чинуши сами захотели взять кредит и сами прописали эти условия.

Во первых МВФ никогда не навязывает кредит, страна в лице правительства которое хочет получить кредит обращается в МВФ подаёт или оставляет заявку на получение кредита и сразу же расписывает «собственные обязательства«за счёт чего будет погашать взятые в долг средства, дальше МВФ одобряет эту заявку на получение кредита или отклоняет.

Южанину устраивает что в Украине душат предпринимательство не могу её понять она с таким энтузиазмом это расказвает такое впечатление что они с Гетманцевым за одно.
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