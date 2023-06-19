Для деяких ФОПів залишиться добровільна сплата єдиного податку

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Добровільна сплата єдиного податку

Але, як пише видання, для деяких ФОПів все ж таки залишиться можливість добровільної сплати податку. Це передбачено правками до законопроєкту, внесеними Головою податкового комітету Данилом Гетманцевим.

Так, пропонується установити, що починаючи з 1 серпня 2023 року фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, станом на дату початку бойових дій, або тимчасової окупації, мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому було розпочато бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почато тимчасову окупацію такої території до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії або припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

При цьому такими особами декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого цього підпункту єдиний податок не сплачувався.

Для таких платників єдиного податку, які скористались правом не сплачувати єдиний податок, контролюючим органом не проводяться нарахування авансових внесків з єдиного податку.

Податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються таким платникам єдиного податку за періоди, за які був сплачений єдиний податок та відображені в декларації платника єдиного податку.

Штрафні санкції та пеня за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових внесків єдиного податку до таких платників не застосовуються.

Дати початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій, або початку та завершення тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Норми цього підпункту не застосовуються з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому було проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження фізичної особи — підприємця на іншу, ніж зазначено в абзаці першому цього підпункту територію України.

Крім того, проєктом пропонується установити, що для платників єдиного податку, які скористались правом не сплачувати єдиний податок, нараховані контролюючим органом суми авансових внесків з єдиного податку, суми штрафних санкції та пені за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових внесків єдиного податку, підлягають скасуванню (анулюванню) за відповідні періоди з 01 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року.

Податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються таким платникам єдиного податку за періоди, за які був фактично сплачений єдиний податок та відображені в декларації платника єдиного податку.

Нагадаємо

За словами голови Податкового комітету В Р Данила Гетьманцева, перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше.

Законопроєкт № 8401 передбачав, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Одна з причин, чому влада хоче скасувати пільги, — вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, в рамках співпраці з фондом Україна зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.