Кабмін оновив Лист про наміри та Меморандум з МВФ: коли очікується транш

Кабінет Міністрів 19 червня затвердив оновлені Лист про наміри та Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«На засіданні Уряду також ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави. Затверджуємо оновлені Лист про наміри та Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику», — зазначив він.

Глава уряду додав, що у документах зафіксовані зобов’язання України, які реалізуються вже та будуть реалізовані в майбутньому.

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Зокрема, про покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією.

«Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму 900 млн доларів», — додав прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду протягом року два транші загальним обсягом $1,8 млрд.

3 квітня до загального фонду держбюджету надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від МВФ.