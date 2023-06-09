Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про виділення нового траншу для України на $900 мільйонів

Засідання Виконавчої ради МВФ за результатами першого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення про виділення наступного траншу заплановане на кінець червня. Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікації МВФ Джулія Козак, повідомляє Укрінформ.

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«Усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники на кінець травня були виконані. І це відкриває шлях до розгляду Виконавчою радою, який попередньо запланований на кінець червня», — зауважила представниця Фонду.

Вона нагадала, що це відкриває можливість виділити Україні наступний транш за поточною програмою EFF у розмірі близько $900 млн.

Козак також підкреслила, що українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість. І принаймні до останньої трагедії, пов’язаної з підривом Каховської ГЕС, динаміка вказувала на поступове відновлення української економіки у 2023 році.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду протягом року два транші загальним обсягом $1,8 млрд.

3 квітня до загального фонду держбюджету надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від МВФ.