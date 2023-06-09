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9 червня 2023, 10:02 Читать на русском

Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про виділення нового траншу для України на $900 мільйонів

Засідання Виконавчої ради МВФ за результатами першого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення про виділення наступного траншу заплановане на кінець червня. Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікації МВФ Джулія Козак, повідомляє Укрінформ.

Засідання Виконавчої ради МВФ за результатами першого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення про виділення наступного траншу заплановане на кінець червня.
Фото: epravda.com.ua

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«Усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники на кінець травня були виконані. І це відкриває шлях до розгляду Виконавчою радою, який попередньо запланований на кінець червня», — зауважила представниця Фонду.

Вона нагадала, що це відкриває можливість виділити Україні наступний транш за поточною програмою EFF у розмірі близько $900 млн.

Козак також підкреслила, що українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість. І принаймні до останньої трагедії, пов’язаної з підривом Каховської ГЕС, динаміка вказувала на поступове відновлення української економіки у 2023 році.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду протягом року два транші загальним обсягом $1,8 млрд.

3 квітня до загального фонду держбюджету надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від МВФ.

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Джерело: Мінфін
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