Україна розраховує цьогоріч отримати від МВФ ще $1,8 мільярда

Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом року два транші загальним обсягом $1,8 млрд. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Допомога МВФ

«У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного Фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України у розмірі 15,6 млрд доларів. Перший транш у 2,7 млрд доларів надійшов до держбюджету України одразу після затвердження програми. Також Україна розраховує отримати ще два транші протягом року загальним обсягом 1,8 млрд доларів», — йдеться в повідомленні.

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