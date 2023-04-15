Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом року два транші загальним обсягом $1,8 млрд. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Україна розраховує цьогоріч отримати від МВФ ще $1,8 мільярда
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Допомога МВФ
«У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного Фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України у розмірі 15,6 млрд доларів. Перший транш у 2,7 млрд доларів надійшов до держбюджету України одразу після затвердження програми. Також Україна розраховує отримати ще два транші протягом року загальним обсягом 1,8 млрд доларів», — йдеться в повідомленні.
Читайте: Нові структурні маяки МВФ: Що повинна виконати Україна
Нагадаємо
- 3 квітня до загального фонду держбюджетунадійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 1