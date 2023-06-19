Курс валют цього тижня: які сюрпризи і коли готують євро та долар
Головне за понеділок: Вимоги до контролю за банківськими операціями політиків та які сюрпризи готують євро та долар
Минулий тиждень був насичений подіями, які серйозно «потріпали» міжнародний валютний ринок. Наступні сім днів лише частково знизять градус на українському валютному ринку. Тож місцевим гравцям буде на чому заробити. «Мінфін» розповість чому.
BlackRock та JPMorgan працюють над фондом відновлення України
Найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock та американський фінансовий холдинг JPMorgan Chase допомагають українському уряду створити банк реконструкції, щоб спрямовувати державний стартовий капітал на проєкти відновлення, які можуть залучити сотні мільярдів доларів приватних інвестицій.
НБУ спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політиків
Національний банк дозволив банкам застосувати ризик-орієнтований підхід до фінансового моніторингу операцій клієнтів політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Інвестори розкуповують акції компаній, які зроблять електрокари дешевшими
Американські фондові індекси завершили минулий тиждень упевненим зростанням. S&P 500 додав 2,6%, високотехнологічний Nasdaq — 3,3%, а індекс Dow Jones — 1,3%. Трейдери позитивно сприйняли рішення ФРС зробити паузу в циклі посилення грошово-кредитної політики та проігнорували попередження регулятора про те, що може знадобитися подальше підвищення ставок.
У травні Україна увійшла до трійки лідерів за кількістю придбаного житла у Туреччині
Продажі житла по всій Туреччині в травні знизилися на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 113 тис. 276.
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