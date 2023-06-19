Головне за понеділок: Вимоги до контролю за банківськими операціями політиків та які сюрпризи готують євро та долар

Минулий тиждень був насичений подіями, які серйозно «потріпали» міжнародний валютний ринок. Наступні сім днів лише частково знизять градус на українському валютному ринку. Тож місцевим гравцям буде на чому заробити. «Мінфін» розповість чому.

BlackRock та JPMorgan працюють над фондом відновлення України