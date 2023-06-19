Інвестори розкуповують акції компаній, які зроблять електрокари дешевшими

Американські фондові індекси завершили минулий тиждень упевненим зростанням. S&P 500 додав 2,6%, високотехнологічний Nasdaq — 3,3%, а індекс Dow Jones — 1,3%. Трейдери позитивно сприйняли рішення ФРС зробити паузу в циклі посилення грошово-кредитної політики та проігнорували попередження регулятора про те, що може знадобитися подальше підвищення ставок.

Минулого четверга, 15 червня, індекс S&P500 завершив торги на найвищому рівні за останні 14 місяців. Інвестори сповнилися оптимізму: попит на акції зріс на тлі очікувань, що ФРС близька до завершення агресивного підвищення процентних ставок для стримування рекордної інфляції.

Проте аналітики ставляться до того, що відбувається, обережно. У Bank of America не впевнені, що поточне зростання котирувань американських акцій — початок «нового бичачого ринку». Стратег Bank of America Майкл Хартнетт попередив, що поточна ситуація на ринку акцій більше схожа на 2000 або 2008 рік, з «великим ралі перед великим крахом».

Цей тиждень на американському ринку буде 4-денним. 19 червня біржі США закриті: країна відзначає День емансипації (Juneteenth). На інші дні заплановано звіт Джерома Пауелла перед Конгресом США, а також рішення щодо ключової ставки від Банку Англії. Детальніше про підсумки минулого тижня та головні події майбутньої розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Злети тижня

Coherent Corp (NYSE: COHR) +38,98%

Акція американського виробника лазерних систем та технологій напівпровідників зросла після презентації нового обладнання, яке може використовуватися при виробництві електромобілів. Йдеться про нові лазери PH20 SmartWeld+ для зварювання металів. Це обладнання розроблено спеціально для використання з роботами, які мають з високою точністю зварювати тонкі метали, наприклад, у тому числі на виробництві автомобілів.

Coherent розраховує на високий попит для оснащення лазерами PH20 SmartWeld+ роботів, які працюють на лініях автоматизованого складання акумуляторів, що дозволить різко знизити вартість їх збірки. Лазер Coherent може зварювати мідь, алюміній чи комбінації металів.

Coherent продовжує розширювати постачання своєї продукції. Нещодавно вона повідомила про підписання меморандуму про взаєморозуміння із Mitsubishi Electric Corporation. Спільно компанії створюватимуть велике виробництво силової електроніки на базі карбіду кремнію (SiC).

Галузеве видання Fastener Engineering ще у 2020 році відзначило зростання лазерного зварювання в автомобільному виробництві: технологія фактично вже стала «звичайним явищем», зокрема, при зварюванні акумуляторних елементів, модулів і упакувань, допомагаючи прискорити виробництво, скоротити відходи та зменшити витрати виробників. Тому інвестори особливо уважно стежать за будь-якими новинками у цій галузі.

Тому новина про комерціалізацію волоконно-оптичних лазерів компанією IPG Photonics Corporation (NASDAQ: IPGP), одного з конкурентів Coherent, також позитивно позначилася на вартості його акцій. За тиждень папір IPGP зріс на 19,68%.

Ентузіазм інвесторів щодо цієї технології підкріпила інформація від інвестиційного банку Raymond James, який підвищив рейтинг акцій IPG Photonics до рівня outperform («вище за ринок»).

Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE: SPCE) + 17,37

Папери аерокосмічної компанії Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона дорожчали практично весь тиждень і показали найбільше зростання у п'ятницю, 16 червня. Зростанню котирувань компанії, що спеціалізується на космічному туризмі, сприяло оголошення про дату початку комерційних польотів із туристами.

Акції Virgin Galactic втратили понад дві третини своєї вартості минулого року через затримки із запуском комерційних послуг. Компанія Річарда Бренсона кілька разів відкладала початок комерційних польотів із туристами. Польоти переносилися в тому числі через брак персоналу, проблеми з ланцюжком поставок та плани щодо вдосконалення космічного корабля та літака-носія.

Першу комерційну місію Galactic 01 заплановано на 27—30 червня 2023 року. Другий комерційний космічний політ — Galactic 02 — відбудеться на початку серпня 2023 року. Потім Virgin Galactic планує здійснювати польоти щомісяця.

GameStop Corporation (NYSE: GME) +12,76%

Улюбленець інвесторів із Reddit знову опинився в полі їхнього зору. Нагадаємо, що в січні 2021 року акції американської компанії з продажу відеоігор показали феноменальне зростання завдяки масовій скупці приватними інвесторами, які змовилися розігнати акції та змусити власників коротких позицій закрити їх собі на збиток. Це спровокувало небувалий шорт-сквіз та зліт паперів. Змова відбувалася на форумі Reddit у групі Wall Street Bets.

Скоординована купівля акцій GameStop за два тижні збільшила їхню вартість з $20 до майже $500 за акцію, що призвело до великих збитків за відкритими короткими позиціями великих гравців ринку (зокрема, хедж-фондів Citadel LLC, Melvin Capital, Susquehanna International Group), які навмисно валили курс із метою заробити на падінні, не маючи на руках самих акцій.

7 червня GameStop повідомив про невтішні фінансові результати за перший квартал. Це стало причиною ради директорів звільнити генерального директора Метью Ферлонга та обрати на нову посаду Раяна Коена, який працював у раді директорів GameStop з 2021 року.

Учасники Reddit знову вирішили підтримати свого лідера.

Падіння тижня

John Wiley & Sons Inc (NYSE: WLY) -14,77%

John Wiley & Sons Inc., широко відомий як Wiley, є американською видавничою компанією, яку заснували в 1807 році. Компанія зосереджена на академічних публікаціях та навчальних матеріалах, тобто працює в галузі, що стагнує, що і викликало недовіру інвесторів перед публікацією результатів за 4-й квартал і фінансовий рік, що закінчився 30 квітня.

Проте Wiley здивувала песимістів: зростання прибутковості перевищило очікування на 50%. З технічної точки зору поточні цінові рівні можуть бути гарною відправною точкою для входу в довгу позицію.

Super Micro Computer Inc (NASDAQ: SMCI) -12,25%

Компанія, що спеціалізується на створенні та продажу так званих серверних чіпів та систем пам'яті для центрів обробки даних великих компаній, зростала на тлі інтересу інвесторів до штучного інтелекту. З початку року акції компанії зросли на 188%.

Продаж серверів для ШІ (GPU) в 1 кварталі склали близько 30% виторгу в порівнянні з 20% в 4 кварталі 2022 року. Ринок ейфорійно відреагував на коментарі фінансового директора Вайганда, який зазначив, що завдяки ШІ компанія користується потужним попитом і зростаючими замовленнями на серверні чіпи від великих клієнтів. Загальні результати компанії виявилися не дуже добрими, що й спровокувало падіння її акцій. Однак папери Super Micro Computer почали швидко відігравати падіння. Інвестори вважали за краще довіритись прогнозам на поточний квартал. А вони виявилися значно вищими за прогнози (діапазон $2,21 — $2,71 проти $1,76 за прогнозами Уолл-стріт).

У 1 кварталі 2023 року JP Morgan збільшив свою частку в компанії на 27%, а директор Шіу Люн Чан купив 1000 акцій за ціною $133 за акцію. Нині ринок оцінює акції у $240. Аналітики Rosenblatt надали компанії рейтинг «Купляти» із цільовою ціною $300.

Mercury Systems Inc (NASDAQ: MRCY) -9,27%

Mercury Systems Inc. — технологічна компанія, яка постачає обчислювальну техніку для найвибагливіших аерокосмічних та оборонних галузей. Компанія представила ROCK 4, перший сертифікований малоформатний комп'ютер з останніми процесорами Intel Core i7 11-го покоління.

Проте ринок відповів на цю подію розпродажем акцій. Аналітики вважають внутрішню вартість компанії на 92% вище за поточну ціну акцій.

Головні події тижня

19 червня — понеділок

Вихідний у США — Juneteenth.

20 червня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: Seagate (STX), Southwest Airlines (LUV).

Звіти емітентів: FedEx (FDX).

Число виданих дозволів на будівництво в США за травень 2023 року.

21 червня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: Broadcom (AVGO), Federal Realty (FRT), VICI Properties (VICI).

Виступ глави ФРС Пауелла.

22 червня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Carrier Global (CARR), IFF (IFF), Medtronic (MDT), Philip Morris (PM).

Звіти емітентів: Accenture (ACN), Darden Restaurants (DRI), Carnival Corp (CCL), FactSet Research (FDS).

Число первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США.

Продажі на вторинному ринку житла США за травень 2023 року.

Запаси сирої нафти.

23 червня — п'ятниця