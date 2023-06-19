У травні Україна увійшла до трійки лідерів за кількістю придбаного житла у Туреччині

Продажі житла по всій Туреччині в травні знизилися на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 113 тис. 276. Про це йдеться в даних Туркстату.

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Продаж нерухомості

Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами будинків і 16,3%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара з 11 тис. 196 продажами будинків і 9,9% часткою, Анталія з 6 тис. 158 продажами і 5,4% часткою.

Провінціями з найменшою кількістю продажів будинків були Ардахан з 18 будинками, Хаккарі з 38 будинками, Байбурт і Тунджелі з 55 будинками відповідно.

Продажі житла за січень-травень

Продажі житла за січень-травень зменшилися на 16,3% порівняно з відповідним періодом попереднього року і склали 482 тис. 143.



Продаж житла іноземцям

Продажі житла іноземцям у травні скоротилися на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 3 тис. 167.

У травні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%. Анталія посіла перше місце з продажів будинків іноземцям з 1245 продажами будинків.

За Анталією йдуть Стамбул з 934 продажами будинків і Мерсін з 249 продажами будинків відповідно.

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Хто купує нерухомість

У травні громадяни рф придбали 991 будинок у Туреччині. Далі йдуть Іран з 503 місцями проживання, Україна зі 175 місцями проживання та Німеччина зі 129 місцями проживання відповідно.