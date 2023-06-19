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19 червня 2023, 18:45 Читать на русском

У травні Україна увійшла до трійки лідерів за кількістю придбаного житла у Туреччині

Продажі житла по всій Туреччині в травні знизилися на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 113 тис. 276. Про це йдеться в даних Туркстату.

Продажі житла по всій Туреччині в травні знизилися на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 113 тис. 276.
Фото: finance.ua

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Продаж нерухомості

Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами будинків і 16,3%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара з 11 тис. 196 продажами будинків і 9,9% часткою, Анталія з 6 тис. 158 продажами і 5,4% часткою.

Провінціями з найменшою кількістю продажів будинків були Ардахан з 18 будинками, Хаккарі з 38 будинками, Байбурт і Тунджелі з 55 будинками відповідно.

Продажі житла за січень-травень

Продажі житла за січень-травень зменшилися на 16,3% порівняно з відповідним періодом попереднього року і склали 482 тис. 143.


Продаж житла іноземцям

Продажі житла іноземцям у травні скоротилися на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 3 тис. 167.

У травні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%. Анталія посіла перше місце з продажів будинків іноземцям з 1245 продажами будинків.

За Анталією йдуть Стамбул з 934 продажами будинків і Мерсін з 249 продажами будинків відповідно.

Читайте: Купівля нерухомості в Туреччині: Українці посіли четверте місце

Читайте: Туреччина, Польща та Португалія: де українці зараз купують житло і чому

Хто купує нерухомість

У травні громадяни рф придбали 991 будинок у Туреччині. Далі йдуть Іран з 503 місцями проживання, Україна зі 175 місцями проживання та Німеччина зі 129 місцями проживання відповідно.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
19 червня 2023, 18:47
#
У Львові-Франківську більше купляють.
+
0
Kidav
Kidav
19 червня 2023, 21:08
#
А Болгарія?
+
+15
Бедный папа
Бедный папа
19 червня 2023, 19:49
#
И шо почем там однушки у метро?
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