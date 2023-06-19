Керівництво інвестбанку SVB Securities викупить його за $55 мільйонів

Керівництво інвестиційного банку SVB Securities на чолі з його виконавчим директором Джеффом Лірінком викупить бізнес за $55 млн готівкою, пише The Wall Street Journal.

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Що відомо

За умовами угоди, керівництво SVB Securities також виплатить $26 млн боргів банку і візьме на себе деякі інші його зобов'язання, йдеться в документах Суду у справах про банкрутство США.

Забезпеченням угоди стануть фонди під управлінням Baupost Group мільярдера Сета Клармана.

Після завершення угоди, яка може отримати схвалення суду вже цього місяця, SVB Securities буде перейменовано — він поверне собі колишню назву Leerink Partners.

Компанія була заснована Ліринком у 1995 році і відома насамперед зі своєї роботи у сфері охорони здоров'я. У 2019 році бізнес купили SVB Financial Group. Група із середини березня перебуває під процедурою банкрутства.

Нагадаємо

У березні департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (CDFPI, фінансовий регулятор штату) закрив Silicon Valley Bank. Він призначив керуючим банком Федеральну корпорацію зі страхування вкладів (FDIC).

Щоб захистити застрахованих вкладників, вона створила нову структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, в яку переклала всі застраховані вклади із Silicon Valley Bank. На кінець 2022 року банк був 16-м у США за розміром.

Silicon Valley Bank — найбільший банк, що закрився в США з часів фінансової кризи 2008 року, зазначало агентство Reuters.

Наприкінці березня американський First Citizens погодився купити активи Silicon Valley Bank, який перейшов під управління влади. Угода включає покупку активів SVB на суму близько $72 млрд зі знижкою $16,5 млрд.

Федеральна резервна система США у квітні опублікувала відповідь, в якій йдеться про те, що головними причинами катастрофи Silicon Valley Bank стали погане управління з боку керівництва та недостатній нагляд регулятора, до яких додався ажіотаж у соцмережах.