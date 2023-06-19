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19 червня 2023, 18:16 Читать на русском

Керівництво інвестбанку SVB Securities викупить його за $55 мільйонів

Керівництво інвестиційного банку SVB Securities на чолі з його виконавчим директором Джеффом Лірінком викупить бізнес за $55 млн готівкою, пише The Wall Street Journal.

Керівництво інвестиційного банку SVB Securities на чолі з його виконавчим директором Джеффом Лірінком викупить бізнес за $55 млн готівкою, пише The Wall Street Journal.►Читайте телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниЩо відомоЗа умовами угоди, керівництво SVB Securities також виплатить $26 млн боргів банку і візьме на себе деякі інші його зобов'язання, йдеться в документах Суду у справах про банкрутство США.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Що відомо

За умовами угоди, керівництво SVB Securities також виплатить $26 млн боргів банку і візьме на себе деякі інші його зобов'язання, йдеться в документах Суду у справах про банкрутство США.

Забезпеченням угоди стануть фонди під управлінням Baupost Group мільярдера Сета Клармана.

Після завершення угоди, яка може отримати схвалення суду вже цього місяця, SVB Securities буде перейменовано — він поверне собі колишню назву Leerink Partners.

Компанія була заснована Ліринком у 1995 році і відома насамперед зі своєї роботи у сфері охорони здоров'я. У 2019 році бізнес купили SVB Financial Group. Група із середини березня перебуває під процедурою банкрутства.

Нагадаємо

У березні департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (CDFPI, фінансовий регулятор штату) закрив Silicon Valley Bank. Він призначив керуючим банком Федеральну корпорацію зі страхування вкладів (FDIC).

Щоб захистити застрахованих вкладників, вона створила нову структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, в яку переклала всі застраховані вклади із Silicon Valley Bank. На кінець 2022 року банк був 16-м у США за розміром.

Silicon Valley Bank — найбільший банк, що закрився в США з часів фінансової кризи 2008 року, зазначало агентство Reuters.

Наприкінці березня американський First Citizens погодився купити активи Silicon Valley Bank, який перейшов під управління влади. Угода включає покупку активів SVB на суму близько $72 млрд зі знижкою $16,5 млрд.

Федеральна резервна система США у квітні опублікувала відповідь, в якій йдеться про те, що головними причинами катастрофи Silicon Valley Bank стали погане управління з боку керівництва та недостатній нагляд регулятора, до яких додався ажіотаж у соцмережах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
19 червня 2023, 18:38
#
Готівкою?:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 червня 2023, 20:21
#
Наличные доллары США
ценятся не только в Украине…
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