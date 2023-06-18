Що вплинуло на сповільнення інфляції у травні. Роз'яснення НБУ

У травні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі і далі сповільнювалася — до 15,3% з 17,9% у квітні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,5%. Про це свідчать дані , опубліковані Державною службою статистики України.

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Стримування інфляції

Фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2023 року. Інфляцію стримували достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, поліпшення інфляційних та курсових очікувань. Сповільнення інфляції також значною мірою пояснюється ефектом бази порівняння.

Як змінилися ціни

Подорожчання оброблених продовольчих товарів суттєво сповільнилося до 17,1%. Це пояснюється подальшим зниженням темпів зростання витрат на сировину та енергію, а також відновленням виробничих та логістичних ланцюгів.

Повільніше зростали ціни на хліб та борошняні вироби, кондитерські вироби, напої та консерви.

Здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії сповільнилося внаслідок зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також через невизначеність, пов’язану з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС.

Поліпшення курсових очікувань на тлі зміцнення готівкового курсу гривні сприяло зниженню темпів зростання цін на імпортні продукти.

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Зростання цін на непродовольчі товари також сповільнилося (до 14,5%). Завдяки ефектам бази порівняння та поліпшенню інфляційних та курсових очікувань повільніше зростали ціни на товари особистого догляду, одяг та взуття, електроніку, іграшки, меблі, побутову техніку, товари для дому, автомобілі.

Темпи зростання вартості послуг знизилися (до 14,6%). Надалі сповільнювалося зростання цін на послуги закладів громадського харчування, що пов’язано як зі зменшенням тиску з боку витрат, так і зі сприятливішою ситуацією на валютному ринку.

Ці ж чинники на тлі ефектів бази порівняння зумовлювали повільніше зростання вартості медичних, ветеринарних та спортивних послуг, оренди, послуг з установлення металопластикових вікон та з обслуговування автомобілів. Здешевлення пального стримувало подорожчання послуг таксі та перевезення речей.

Натомість швидше дорожчали послуги салонів краси та готелів, ймовірно, під впливом подальшого відновлення попиту на тлі обмеженої пропозиції.

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Тривало зменшення цін на крупи та борошно через низькі експортні ціни та достатні для забезпечення внутрішніх потреб запаси зернових.

Зниження імпортних цін та ефекти від зміцнення готівкового курсу гривні сприяли подальшому сповільненню подорожчання бананів. Пригальмувало й зростання цін на тепличні овочі, переважно за рахунок розширення пропозиції.

Ціни на яйця завдяки розширенню пропозиції за місяць дещо знизилися, але річні темпи зростання залишилися високими через ефекти бази порівняння та збільшення експорту.

Водночас вищими темпами дорожчали овочі борщового набору: капуста — через міжсезоння постачань ранніх сортів, а цибуля і морква — внаслідок вичерпання запасів в Україні та за кордоном. Вищі темпи здорожчання м'яса зумовлені, як і місяць тому, недостатньою внутрішньою пропозицією та слабким імпортом на тлі підвищення світових цін.

Стрімке сповільнення зростання цін на алкогольні напої пояснюється помірним попитом та поліпшенням курсових очікувань на тлі ефекту бази порівняння.

Тютюнові вироби дорожчали дещо повільніше. Крім курсового чинника, це, ймовірно, відображало тиск з боку тіньової пропозиції. Зростання цін на транспортні послуги пригальмувало завдяки зниженню цін на пальне.

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Мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

Що буде далі

Водночас подальше сповільнення інфляції буде значно стриманішим порівняно з попередніми місяцями. Це зумовлюватиметься вичерпанням ефекту бази порівняння, поверненням довоєнного рівня оподаткування на ринку пального з 1 липня та змінами в ціноутворенні на ринку електроенергії.

Крім того, негативний, хоча й помірний та тимчасовий, вплив на інфляцію матимуть наслідки теракту російських окупантів на Каховській ГЕС, які ускладнюють діяльність низки підприємств регіону та призведуть до часткової втрати врожаїв.