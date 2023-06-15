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15 червня 2023, 11:03 Читать на русском

Binance йде з ринку Кіпру

Кіпрська комісія з цінних паперів та бірж повідомила, що компанія Binance Cyprus направила регулятору повідомлення про свій вихід з місцевого ринку. Про це пише The Block.

Кіпрська комісія з цінних паперів та бірж повідомила, що компанія Binance Cyprus направила регулятору повідомлення про свій вихід з місцевого ринку.
Фото: news.bitcoin.com

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Що відомо про звільнення

Адміністрація Binance не розкриває офіційної причини закриття дочірньої компанії на Кіпрі.

Рішення про припинення діяльності Binance Cyprus практично збігається за часом з пред'явленням судового позову Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) щодо материнської Binance та її американського дочірнього підприємства Binance.US.

Комісія з цінних паперів та бірж Кіпру (CySEC) підтвердила надходження заявки про делістинг.

Читайте: Суд зобов'язав SEC та Binance.US знайти компроміс без заморожування активів

«Binance Cyprus знаходиться на розгляді регулятора щодо заяви про анулювання реєстрації», — йдеться на сайті регулятора.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що SEC звернулася до федерального суду Вашингтона з проханням заморозити активи, включаючи криптовалюту, пов'язану з американським відділенням Binance.

Напередодні SEC також подала до суду у Вашингтоні позов до найбільшої у світі криптобіржі Binance та її голови Чанпен Чжао за порушення правил торгівлі цінними паперами.

Із судового документу випливає, що комісія визнала токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить бренд біржі, цінними паперами. Випуск BUSD було заборонено американськими регуляторами у лютому.

Зокрема, у повідомленні регулятора стверджується, що компанія та її засновник брали участь у «розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону».

Комісія звинувачує майданчик у створенні незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, а також спотворенні інформації про контроль та нагляд за Binance.US та участь у незареєстрованій пропозиції та продажу цінних паперів.

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Джерело: Мінфін
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