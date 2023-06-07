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7 червня 2023, 11:13 Читать на русском

Проблеми Binance: SEC вимагає арешту активів криптобіржі

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звернулася до федерального суду Вашингтона з проханням заморозити активи, включаючи криптовалюту, пов'язані з американським відділенням Binance, пише CNBC.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звернулася до федерального суду Вашингтона з проханням заморозити активи, включаючи криптовалюту, пов'язані з американським відділенням Binance, пише CNBC.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоКлопотання стосуються активів, пов'язаних з BAM Management US Holdings та BAM Trading Services (холдингова та операційна компанії Binance US), а також фіатних та криптовалютних активів клієнтів, що зберігаються на платформі.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Клопотання стосуються активів, пов'язаних з BAM Management US Holdings та BAM Trading Services (холдингова та операційна компанії Binance US), а також фіатних та криптовалютних активів клієнтів, що зберігаються на платформі.

Розпорядження поширюємося на десятки рахунків, що відкриті в Axos Bank, збанкрутілому Silvergate Bank, Prime Trust та інших установах.

Читайте: Акції Coinbase впали на 21% на новині про позов SEC проти криптобіржі

Регулятор вважає, що обмеження на активи потрібне, щоб «запобігти розтраті доступних активів для будь-якого судового рішення».

Передісторія

Напередодні SEC також подала до суду у Вашингтоні позов до найбільшої у світі криптобіржі Binance та її голови Чанпен Чжао за порушення правил торгівлі цінними паперами.

Із судового документу випливає, що комісія визнала токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить бренд біржі, цінними паперами. Випуск BUSD було заборонено американськими регуляторами у лютому.

Читайте також: SEC подала до суду на криптобіржу Binance та її голову

Зокрема, у повідомленні регулятора стверджується, що компанія та її засновник брали участь у «розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону».

Комісія звинувачує майданчик у створенні незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, а також спотворенні інформації про контроль та нагляд за Binance.US та участь у незареєстрованій пропозиції та продажу цінних паперів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Kaleso
Kaleso
7 червня 2023, 12:43
#
Ждем арест і крах кріпти
+
0
Abramon
Abramon
7 червня 2023, 13:07
#
Якщо взялися США чекай величезних штрафів та можливого закриття. США — це сильна бюрократія, а бюрократія, як би це дивно не було — основа порядку і дотримання законодавства.
Міф про неконтрольованість та регульованість крипти тане…
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