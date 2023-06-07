Проблеми Binance: SEC вимагає арешту активів криптобіржі

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звернулася до федерального суду Вашингтона з проханням заморозити активи, включаючи криптовалюту, пов'язані з американським відділенням Binance , пише CNBC .

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Що відомо

Клопотання стосуються активів, пов'язаних з BAM Management US Holdings та BAM Trading Services (холдингова та операційна компанії Binance US), а також фіатних та криптовалютних активів клієнтів, що зберігаються на платформі.

Розпорядження поширюємося на десятки рахунків, що відкриті в Axos Bank, збанкрутілому Silvergate Bank, Prime Trust та інших установах.

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Регулятор вважає, що обмеження на активи потрібне, щоб «запобігти розтраті доступних активів для будь-якого судового рішення».

Передісторія

Напередодні SEC також подала до суду у Вашингтоні позов до найбільшої у світі криптобіржі Binance та її голови Чанпен Чжао за порушення правил торгівлі цінними паперами.

Із судового документу випливає, що комісія визнала токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить бренд біржі, цінними паперами. Випуск BUSD було заборонено американськими регуляторами у лютому.

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Зокрема, у повідомленні регулятора стверджується, що компанія та її засновник брали участь у «розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону».

Комісія звинувачує майданчик у створенні незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, а також спотворенні інформації про контроль та нагляд за Binance.US та участь у незареєстрованій пропозиції та продажу цінних паперів.