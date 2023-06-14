Головне за середу: Найкращий час для відкриття депозиту, легалізація криптовалют та найкращий відгук травня

Вже завтра Монетарний комітет НБУ вирішить, чи знижувати облікову ставку. Від цього залежатиме й подальший рівень депозитних ставок у банках. Скільки платять зараз приватним вкладникам фінустанови з депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Україна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти та ввести податки — Forbes

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів і оновила текст закону «Про віртуальні активи» — законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня.

Найкращий відгук травня: як клієнт monobank зробив переказ в євро між своїми рахунками з подвійною конвертацією

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні. Ним став користувач під ніком евгений н, який розповів, скільки і як можна втратити на переказі євро у monobank. Досвід нашого читача може бути корисним й іншим, і ось чому.

Інфляція сповільнюється: чим за це платить НБУ

Споживчі ціни у травні зросли на 0,5% порівняно з попереднім місяцем. В річному вимірі це складає 15,3%, хоча у квітні індекс інфляції становив 17,9%. Інфляція сповільнюється вже протягом останніх 7 місяців. Завдяки чому вдалось приборкати ріст цін і чи довго зберігатиметься така динаміка, розповів академік НАН України, завідувач кафедрою КНЕУ ім. В.Гетьмана Богдан Данилишин.

Чи змінить Нацбанк облікову ставку? (опитування)

15 червня Нацбанк оголосить рішення Комітету з монетарної політики щодо розміру облікової ставки. Після початку повномасштабної війни вона була встановлена на рівні 25% і з того часу не змінювалась. «Мінфін» вирішив дізнатись у наших читачів, чи очікують вони на її зміну цього тижня.