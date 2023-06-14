Чи змінить Нацбанк облікову ставку? (опитування)

15 червня Нацбанк оголосить рішення Комітету з монетарної політики щодо розміру облікової ставки. Після початку повномасштабної війни вона була встановлена на рівні 25% і з того часу не змінювалась. «Мінфін» вирішив дізнатись у наших читачів, чи очікують вони на її зміну цього тижня.

Однією з причин зниження облікової ставки може стати сповільнення темпів інфляції. Споживчі ціни у травні зросли на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, що в річному вимірі складає 15,3%, хоча в квітні індекс інфляції становив 17,9%. В річному вимірі інфляція знижується протягом останніх 7 місяців.

Разом з тим зберігаються ризики підвищення темпів інфляції через очікуваний ріст комунальних платежів та підвищення акцизів на пальне.