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14 червня 2023, 10:21 Читать на русском

Чи змінить Нацбанк облікову ставку? (опитування)

15 червня Нацбанк оголосить рішення Комітету з монетарної політики щодо розміру облікової ставки. Після початку повномасштабної війни вона була встановлена на рівні 25% і з того часу не змінювалась. «Мінфін» вирішив дізнатись у наших читачів, чи очікують вони на її зміну цього тижня.

15 червня Нацбанк оголосить рішення Комітету з монетарної політики щодо розміру облікової ставки.

Однією з причин зниження облікової ставки може стати сповільнення темпів інфляції. Споживчі ціни у травні зросли на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, що в річному вимірі складає 15,3%, хоча в квітні індекс інфляції становив 17,9%. В річному вимірі інфляція знижується протягом останніх 7 місяців.

Разом з тим зберігаються ризики підвищення темпів інфляції через очікуваний ріст комунальних платежів та підвищення акцизів на пальне.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Kaleso
Kaleso
14 червня 2023, 10:43
#
Да
+
+58
Kharakternyk
Kharakternyk
14 червня 2023, 10:46
#
Пох
+
0
bonv
bonv
14 червня 2023, 12:15
#
Не змінить!
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