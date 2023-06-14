15 червня Нацбанк оголосить рішення Комітету з монетарної політики щодо розміру облікової ставки. Після початку повномасштабної війни вона була встановлена на рівні 25% і з того часу не змінювалась. «Мінфін» вирішив дізнатись у наших читачів, чи очікують вони на її зміну цього тижня.
Чи змінить Нацбанк облікову ставку? (опитування)
Однією з причин зниження облікової ставки може стати сповільнення темпів інфляції. Споживчі ціни у травні зросли на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, що в річному вимірі складає 15,3%, хоча в квітні індекс інфляції становив 17,9%. В річному вимірі інфляція знижується протягом останніх 7 місяців.
Разом з тим зберігаються ризики підвищення темпів інфляції через очікуваний ріст комунальних платежів та підвищення акцизів на пальне.
Джерело: Мінфін
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