Третина українців (31%) заробляють суттєво менше, ніж до повномасштабної війни. Ще 9% зазначили про незначне зниження заробітної плати. Про це свідчать дані опитування від Rakuten Viber.
Третина українців заробляють значно менше, ніж до повномасштабної війни — опитування
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Зменшення доходів
Результати опитування показали, що в 40% українців, які працюють, доходи зменшилися за період війни:
- 31% опитаних відповіли, що заробітна плата стала значно меншою
- 9% — що дохід знизився, але несуттєво.
- 15% респондентів зазначили, що дохід залишився незмінним
- в 5% заробітна плата стала навіть більшою.
Крім того, серед опитаних більше третини не працюють зараз: 9% українців втратили роботу й перебувають в активному пошуку, 5% не працюють і не шукають. Також 26% не мають роботи, оскільки ще проходять навчання або вже на пенсії.
Режим роботи
Viber також запитав українців, у якому режимі вони працюють зараз — онлайн, офлайн чи у змішаному форматі. Більш ніж половина (59%) респондентів відповіли, що вони працюють лише офлайн. І навпаки, 22% опитаних працюють в онлайн-режимі. Ще 19% респондентів мають гібридний графік роботи: кілька днів — в офісі, кілька — з дому.
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Як проводили опитування
Rakuten Viber провів опитування серед українців і дізнався, як змінилася ситуація громадян з роботою та доходом після 24 лютого 2022 року.
В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь понад 70 000 користувачів з України.
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