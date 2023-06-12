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12 червня 2023, 13:48 Читать на русском

Третина українців заробляють значно менше, ніж до повномасштабної війни — опитування

Третина українців (31%) заробляють суттєво менше, ніж до повномасштабної війни. Ще 9% зазначили про незначне зниження заробітної плати. Про це свідчать дані опитування від Rakuten Viber.

Третина українців (31%) заробляють суттєво менше, ніж до повномасштабної війни.

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Зменшення доходів

Результати опитування показали, що в 40% українців, які працюють, доходи зменшилися за період війни:

  • 31% опитаних відповіли, що заробітна плата стала значно меншою
  • 9% — що дохід знизився, але несуттєво.
  • 15% респондентів зазначили, що дохід залишився незмінним
  • в 5% заробітна плата стала навіть більшою.

Крім того, серед опитаних більше третини не працюють зараз: 9% українців втратили роботу й перебувають в активному пошуку, 5% не працюють і не шукають. Також 26% не мають роботи, оскільки ще проходять навчання або вже на пенсії.

Режим роботи

Viber також запитав українців, у якому режимі вони працюють зараз — онлайн, офлайн чи у змішаному форматі. Більш ніж половина (59%) респондентів відповіли, що вони працюють лише офлайн. І навпаки, 22% опитаних працюють в онлайн-режимі. Ще 19% респондентів мають гібридний графік роботи: кілька днів — в офісі, кілька — з дому.

Читайте: Середня зарплата в Україні зросла. Як змінилися виплати за рік

Як проводили опитування

Rakuten Viber провів опитування серед українців і дізнався, як змінилася ситуація громадян з роботою та доходом після 24 лютого 2022 року.

В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь понад 70 000 користувачів з України.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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