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11 червня 2023, 15:22 Читать на русском

Автор «Чорного лебедя» порівняв інвестиції в біткоїн з культами та сектами

Насім Талеб, американський письменник, економіст і автор бестселера «Чорний лебідь», висловив негативне ставлення до криптовалютної галузі. Він порівняв інвестиції в біткоїн з культом чи сектою. Про це пише Business insider.

Насcім Талеб, американський письменник, економіст і автор бестселера «Чорний лебідь», висловив негативне ставлення до криптовалютної галузі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що каже Талеб

На конференції Bloomberg Invest Насім Талеб заявив, що біткоїн приваблює фанатиків, а така поведінка рідко дає хороші результати у прагматичному світі фінансів.

Він також зазначив, що навіть для злочинців біткоїн став марним через прозорість блокчейну, що дозволяє відстежувати всі транзакції.

«Я критикую біткоїн вже досить довго з кількох причин. Однією з них, яку ніхто не допустить, я вважаю за неможливість відмивання грошей. Трансакції надто легко відстежити — це лише записи в розподіленому реєстрі, які видно всім. Адже навіть золоті зливки можна переплавити. Крім того, біткоїн перетворився на культ і, схоже, вперше в історії ми змішали гроші та культ, який не дуже добре поєднується», — розповів фінансист.

Читайте: Автор «Чорного Лебедя» назвав біткоїн «золотою жилою» для юристів

Талеб також не бачить особливих переваг біткоїна для трансакцій — вони надто повільні та дорогі.

На його думку, Федеральна резервна система може легко замінити першу криптовалюту. Тому він не рекомендує розглядати BTC як накопичення заощаджень.

Нагадаємо

Раніше економіст називав біткоїн «ідеальною грою для лузерів» і заявив, що інвестиції в першу криптовалюту не захищають від інфляції. Такі висловлювання Насіма Талеба відбивають його скептичне ставлення до біткоіну і криптовалют загалом.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
engine
engine
11 червня 2023, 15:43
#
Он об этом написал в своем бложике еще в начале января, и только через полгода его решили процитировать…
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