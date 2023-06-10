За минулий місяць автопарк країни поповнили майже 1,8 тис. легкових авто, що були придбані юрособами. Про це повідомляє Укравтопром.
Стало відомо, які легковики купували юрособи у травні
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З цієї кількості переважна більшість (88%) були новими авто і тільки 12% — ввезеними з-за кордону авто з пробігом.
Найпопулярніші нові авто
- Renault Duster (368 од.);
- Toyota Corolla (122 од.);
- Toyota RAV-4 (63 од.);
- Great Wall Wingle 7 (60 од.);
- Mitsubishi Outlander (52 од.).
В частині імпортованих машин з пробігом лідерство за електромобілем Tesla Model Y (8 од.).
Всього з початку року за рахунок корпоративних автовласників український автопарк поповнили 7,4 тис. легковиків, з них: нових — 6,4 тис. од. та 1 тис. вживаних.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Tesla Model Y перевершила колишніх лідерів Toyota RAV4 та Corolla та посіла перше місце у світовому рейтингу продажів автомобілів у першому кварталі 2023 року. Таким чином вперше повністю електричний автомобіль став найбільш продаваним авто у світі.
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