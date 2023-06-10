Стало відомо, які легковики купували юрособи у травні

За минулий місяць автопарк країни поповнили майже 1,8 тис. легкових авто, що були придбані юрособами. Про це повідомляє Укравтопром.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

З цієї кількості переважна більшість (88%) були новими авто і тільки 12% — ввезеними з-за кордону авто з пробігом.

Найпопулярніші нові авто

Renault Duster (368 од.); Toyota Corolla (122 од.); Toyota RAV-4 (63 од.); Great Wall Wingle 7 (60 од.); Mitsubishi Outlander (52 од.).

В частині імпортованих машин з пробігом лідерство за електромобілем Tesla Model Y (8 од.).

Всього з початку року за рахунок корпоративних автовласників український автопарк поповнили 7,4 тис. легковиків, з них: нових — 6,4 тис. од. та 1 тис. вживаних.

Читайте також: В Україні попит на електромобілі у травні зріс на 15%. Названі найпопулярніші авто

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Tesla Model Y перевершила колишніх лідерів Toyota RAV4 та Corolla та посіла перше місце у світовому рейтингу продажів автомобілів у першому кварталі 2023 року. Таким чином вперше повністю електричний автомобіль став найбільш продаваним авто у світі.