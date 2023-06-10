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10 червня 2023, 15:03 Читать на русском

Стало відомо, які легковики купували юрособи у травні

За минулий місяць автопарк країни поповнили майже 1,8 тис. легкових авто, що були придбані юрособами. Про це повідомляє Укравтопром.

За минулий місяць автопарк країни поповнили майже 1,8 тис.
Фото: pixabay.com

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З цієї кількості переважна більшість (88%) були новими авто і тільки 12% — ввезеними з-за кордону авто з пробігом.

Найпопулярніші нові авто

  1. Renault Duster (368 од.);
  2. Toyota Corolla (122 од.);
  3. Toyota RAV-4 (63 од.);
  4. Great Wall Wingle 7 (60 од.);
  5. Mitsubishi Outlander (52 од.).

В частині імпортованих машин з пробігом лідерство за електромобілем Tesla Model Y (8 од.).

Всього з початку року за рахунок корпоративних автовласників український автопарк поповнили 7,4 тис. легковиків, з них: нових — 6,4 тис. од. та 1 тис. вживаних.

Читайте також: В Україні попит на електромобілі у травні зріс на 15%. Названі найпопулярніші авто

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Tesla Model Y перевершила колишніх лідерів Toyota RAV4 та Corolla та посіла перше місце у світовому рейтингу продажів автомобілів у першому кварталі 2023 року. Таким чином вперше повністю електричний автомобіль став найбільш продаваним авто у світі.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
10 червня 2023, 15:55
#
Середньо-дешевий сегмент.
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