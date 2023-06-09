НБУ натякнув вкладникам, коли депозити почнуть дешевшати

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

9 червня 2023, 15:33 Читать на русском

НБУ натякнув вкладникам, коли депозити почнуть дешевшати

Національний банк має намір оцінити життєздатність бізнес-моделей банків та стійкість стратегій їх розвитку. Для цього фінансистам потрібно до 1 грудня 2023 року подати регулятору бізнес-модель банку станом на 1 січня — з 2022 по 2025 роки. Така інформація має бути надана відповідно до шаблонів від НБУ. Про це йдеться в листі Нацбанку (24−0006/39880 від 7.06.2023 р), який має «Мінфін».

Національний банк має намір оцінити життєздатність бізнес-моделей банків та стійкість стратегій їх розвитку.
Фото: finance.ua

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

До листа додаються основні макропоказники, на які мають орієнтуватися банкіри, прораховуючи власні стратегії розвитку.

Облікова ставка НБУ

Зокрема, у матеріалах НБУ зазначається, що на 1 січня 2024 року облікова ставка НБУ становитиме 24,5%, а до 1 січня 2025 року знизиться до 20,0%. Нагадаємо, що облікова ставка Нацбанку є одним із головних орієнтирів для банків при визначенні дохідності вкладів.

Читайте також: 41,2 грн/$ на початок 2024 року: НБУ озвучив орієнтири офіційного курсу до 2025 року

Дані за курсом взяті з прогнозу FocusEconomix, провідного постачальника макроекономічної інформації, на інформацію якого орієнтуються найбільші компанії та світові фінансові інститути на кшталт Світового банку. Наразі FocusEconomics надає дані та прогнози щодо 198 країн і більш ніж 30 товарів на основі висновків міжнародних інвестиційних банків, рейтингових агентств, центробанків та аналітичних центрів.

Читайте також: Що буде з ВВП, інфляцією та безробіттям в Україні найближчими роками. НБУ озвучив прогноз

У таблиці макроекономічних показників, що додається до листа НБУ, також міститься інформація про динаміку інфляції, ВВП, безробіття, курс долара та ін.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
9 червня 2023, 16:35
#
Поки що бла-бла-бла.
+
0
Ranet
Ranet
9 червня 2023, 17:35
#
Фейк 100%. Шапка не та, грамматические ошибки, ожидаемый курс больше 40, и про какое снижение речь, если до 2025 года еще дожить надо.
Но придет «Три литри» и будет доказывать, шо правда🤣
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 червня 2023, 18:04
#
Ranet

Когда, если не секрет,
ожидаете курс 40+?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами