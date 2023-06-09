НБУ натякнув вкладникам, коли депозити почнуть дешевшати

Національний банк має намір оцінити життєздатність бізнес-моделей банків та стійкість стратегій їх розвитку. Для цього фінансистам потрібно до 1 грудня 2023 року подати регулятору бізнес-модель банку станом на 1 січня — з 2022 по 2025 роки. Така інформація має бути надана відповідно до шаблонів від НБУ . Про це йдеться в листі Нацбанку (24−0006/39880 від 7.06.2023 р), який має «Мінфін».

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До листа додаються основні макропоказники, на які мають орієнтуватися банкіри, прораховуючи власні стратегії розвитку.

Облікова ставка НБУ

Зокрема, у матеріалах НБУ зазначається, що на 1 січня 2024 року облікова ставка НБУ становитиме 24,5%, а до 1 січня 2025 року знизиться до 20,0%. Нагадаємо, що облікова ставка Нацбанку є одним із головних орієнтирів для банків при визначенні дохідності вкладів.

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Дані за курсом взяті з прогнозу FocusEconomix, провідного постачальника макроекономічної інформації, на інформацію якого орієнтуються найбільші компанії та світові фінансові інститути на кшталт Світового банку. Наразі FocusEconomics надає дані та прогнози щодо 198 країн і більш ніж 30 товарів на основі висновків міжнародних інвестиційних банків, рейтингових агентств, центробанків та аналітичних центрів.

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У таблиці макроекономічних показників, що додається до листа НБУ, також міститься інформація про динаміку інфляції, ВВП, безробіття, курс долара та ін.