«єВідновлення»: Стартували перші виплати компенсацій за пошкоджене житло

Перші вісім українців вже отримують компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за програмою державної допомоги «єВідновлення». Про це заявив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Сьогодні важливий день, оскільки перші вісім людей уже отримують компенсацію за програмою «єВідновлення» через «Дію», — зазначив він.

Кубраков сказав, що триває робота над компенсаціями за знищене житло.

«Вважаємо, що люди вже мають починати отримувати компенсацію, щоб мати можливість побудувати нове житло», — заявив віцепрем'єр.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 10 травня стартувала програма державної допомоги «єВідновлення», яка передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни.

Грошові кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».

Власники пошкодженого війною житла можуть отримати виплати до 200 тис. грн.