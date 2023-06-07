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7 червня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Прогноз зростання ВВП, втрати банків та вирішення проблеми комісії за прийом «зношених купюр»

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Джерело: Мінфін
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