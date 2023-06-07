Головне за середу: Прогноз зростання ВВП, втрати банків та вирішення проблеми комісії за прийом «зношених купюр»

На другому році великої війни українська банківська система змогла покращити свій фінансовий стан. Збиткових банків поменшало, а заробітки фінустанов помітно зросли. Це в умовах тотального скорочення кредитування та зростання кредитних неповернень. «Мінфін» проаналізував звіти банків за перший квартал 2023 року, порівняв із результатами річної давності та розкаже, на чому заробляв і чим жив фінансовий сектор.

НБУ вирішує проблему комісій, які обмінники беруть за прийом «зношених купюр» — Гетманцев

Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр.

Кінець анонімності холодних криптогаманців: чому скандал з Ledger — тільки початок

Скандал навколо нової функції криптогаманців Ledger загострив проблему конфіденційності холодних криптогаманців, які вважаються найбезпечнішим способом зберігання криптоактивів. Як вирішується ця проблема зараз та до чого готуватися криптоінвесторам у найближчій перспективі, розповість «Мінфін».

В НБУ пояснили причину збільшення дефіциту держбюджету у травні

У травні дефіцит держбюджету збільшився під впливом значних видатків. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2023 рік до 2% з 3,3%, які він прогнозував у січні цього року.