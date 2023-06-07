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7 червня 2023, 18:19 Читать на русском

В НБУ пояснили причину збільшення дефіциту держбюджету у травні

У травні дефіцит держбюджету збільшився під впливом значних видатків. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

У травні дефіцит держбюджету збільшився під впливом значних видатків.
Фото: ukranews.com

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Основні показники держбюджету

Дефіцит державного бюджету в травні, після певного звуження в березні-квітні, збільшився до понад 133 млрд грн (без урахування грантів у доходах) та з початку року сягнув понад 566 млрд грн без урахування грантів у доходах (341.2 млрд грн з урахуванням грантів).

Читайте: Дефіцит загального фонду держбюджету в травні зріс до 91,3 мільярда — Підласа

Дефіцит та погашення боргових зобов’язань за 5 місяців 2023 року профінансовано за рахунок:

  • міжнародної допомоги: $19,8 млрд (з них грантів — $6,2 млрд);
  • внутрішніх запозичень (240,3 млрд грн), які утримуються значними, зокрема зважаючи на заходи НБУ з включення бенчмарк-ОВДП для виконання нормативів обов’язкових резервів та поступове пожвавлення ринкового попиту на державні цінні папери.

Зростання доходів держбюджету

Доходи (без урахування грантів) у квітні-травні відчутно збільшилися в річному вимірі, що пов'язано як з низькою базою порівняння, так і поступовим пожвавленням економічної активності цього року, йдеться у звіті НБУ.

Як зазначили в НБУ, також значні виплати військовослужбовцям залишаються вагомою підтримкою доходів (впливають на динаміку ПДФО та інших податків зі споживання).

У квітні-травні підсилений вплив мали і неподаткові надходження, насамперед перерахування частини прибутку НБУ (35.9 млрд грн) та дивіденди від Приватбанку (24.2 млрд грн).

Вагомим джерелом надходжень до бюджету залишалися грантові кошти, які становили майже 31% доходів загального фонду за 5 місяців і сприяли їх зростанню на понад 57% р/р у січні — травні.

Видатки держбюджету

Згідно зі звітом НБУ, видатки залишилися істотними та зростали значними темпами попри високу базу порівняння.

«Видатки у квітні-травні 2023 року зростали значними темпами, незважаючи на їх стрімке нарощування у 2022 році. Ключовими напрямами залишалися сфера оборони і безпеки (зокрема витрати на грошові виплати військовим і матеріально-технічну підтримку Збройних Сил України) разом із соціальними програмами. З березня також відчутно збільшені капітальні видатки, зокрема на відновлення та ремонт інфраструктури», — пояснили в Нацбанку.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
7 червня 2023, 18:33
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Сократите зарплаты чиновникам и политикам всех уровней, судьям, руководству на госпредприятиях, а также членам наблюдательных советов до двух максимум трех минималок и сократятся расходы госбюджета.

Всё равно никто не уволится из них то зачем платить больше, это реальная экономия госбюджета.
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