У травні дефіцит держбюджету збільшився під впливом значних видатків. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ.
В НБУ пояснили причину збільшення дефіциту держбюджету у травні
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Основні показники держбюджету
Дефіцит державного бюджету в травні, після певного звуження в березні-квітні, збільшився до понад 133 млрд грн (без урахування грантів у доходах) та з початку року сягнув понад 566 млрд грн без урахування грантів у доходах (341.2 млрд грн з урахуванням грантів).
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Дефіцит та погашення боргових зобов’язань за 5 місяців 2023 року профінансовано за рахунок:
- міжнародної допомоги: $19,8 млрд (з них грантів — $6,2 млрд);
- внутрішніх запозичень (240,3 млрд грн), які утримуються значними, зокрема зважаючи на заходи НБУ з включення бенчмарк-ОВДП для виконання нормативів обов’язкових резервів та поступове пожвавлення ринкового попиту на державні цінні папери.
Зростання доходів держбюджету
Доходи (без урахування грантів) у квітні-травні відчутно збільшилися в річному вимірі, що пов'язано як з низькою базою порівняння, так і поступовим пожвавленням економічної активності цього року, йдеться у звіті НБУ.
Як зазначили в НБУ, також значні виплати військовослужбовцям залишаються вагомою підтримкою доходів (впливають на динаміку ПДФО та інших податків зі споживання).
У квітні-травні підсилений вплив мали і неподаткові надходження, насамперед перерахування частини прибутку НБУ (35.9 млрд грн) та дивіденди від Приватбанку (24.2 млрд грн).
Вагомим джерелом надходжень до бюджету залишалися грантові кошти, які становили майже 31% доходів загального фонду за 5 місяців і сприяли їх зростанню на понад 57% р/р у січні — травні.
Видатки держбюджету
Згідно зі звітом НБУ, видатки залишилися істотними та зростали значними темпами попри високу базу порівняння.
«Видатки у квітні-травні 2023 року зростали значними темпами, незважаючи на їх стрімке нарощування у 2022 році. Ключовими напрямами залишалися сфера оборони і безпеки (зокрема витрати на грошові виплати військовим і матеріально-технічну підтримку Збройних Сил України) разом із соціальними програмами. З березня також відчутно збільшені капітальні видатки, зокрема на відновлення та ремонт інфраструктури», — пояснили в Нацбанку.
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Коментарі - 1
Всё равно никто не уволится из них то зачем платить больше, это реальная экономия госбюджета.