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7 червня 2023, 18:42 Читать на русском

Голова SEC: США не потрібні додаткові криптоактиви

Голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), Гері Генслер, заявив в інтрев'ю CNBC, що США не потрібні додаткові криптоактиви, тому що в них вже є цифрова валюта, пише Сryptomisto.

Голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), Гері Генслер, заявив в інтрев'ю CNBC, що США не потрібні додаткові криптоактиви, тому що в них вже є цифрова валюта, пише Сryptomisto.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси«Нам не потрібно більше цифрової валюти.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Нам не потрібно більше цифрової валюти. У нас уже є цифрова валюта. Вона називається долар США. Вона називається євро. Вона називається єна. Всі вони тепер цифрові», — пояснив у прямому ефірі Гері Генслер.

Заява глави SEC була зроблена після новин про рішення SEC вжити заходів проти двох провідних криптобірж —Binance і Coinbase.

Читайте: Слідом за Binance SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase

«Ці торгові платформи, які вони називають біржами, об'єднують кілька функцій. У традиційних фінансах ми не бачимо, щоб Нью-Йоркська фондова біржа управляла ринками хедж-фондів», — пояснив Генслер.

Глава SEC зазначив, що інвестори мають бути впевнені в тому, що регулятор приділяє належну увагу ризикам у світі цифрових валют.

Читайте: SEC подала до суду на криптобіржу Binance та її голову

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що SEC випустила регуляторне розпорядження про блокування рахунків Binance.US.

Представники платформи підкреслили, що всі кошти користувачів перебувають у безпеці.

Джерело: Мінфін
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