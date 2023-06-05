До програми державної допомоги «єВідновлення» з 5 червня може приєднатися бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів і наданням послуг з ремонту житла. Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.
Бізнес отримав можливість приєднатися до програми «єВідновлення». Що відомо
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Що відомо
Зокрема, такий бізнес має працювати за наступними MCC-кодами продавця:
- 1520: генеральні підрядники — житлове і торгове будівництво;
- 5211: магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів;
- 5231: магазини скла, фарби та шпалер.
Як подати заяву на участь в програмі
Для участі в програмі уповноважена особа компанії має заповнити заявку на порталі Дія. Для цього потрібно перейти на порталі в «Послуги» — «Підприємництво» та обрати «Приєднатися до єВідновлення як бізнес».
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Статус розгляду заяви можна буде відстежувати в реальному часі в кабінеті на порталі Дія.
Повідомлення про приєднання до програми єВідновлення прийде на електронну пошту, зазначену уповноваженою особою.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».
Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.
Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.
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