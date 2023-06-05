Бізнес отримав можливість приєднатися до програми «єВідновлення». Що відомо

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зокрема, такий бізнес має працювати за наступними MCC-кодами продавця:

Для участі в програмі уповноважена особа компанії має заповнити заявку на порталі Дія. Для цього потрібно перейти на порталі в «Послуги» — «Підприємництво» та обрати «Приєднатися до єВідновлення як бізнес».

Як подати заяву на участь в програмі

Статус розгляду заяви можна буде відстежувати в реальному часі в кабінеті на порталі Дія.

Повідомлення про приєднання до програми єВідновлення прийде на електронну пошту, зазначену уповноваженою особою.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.