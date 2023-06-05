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5 червня 2023, 17:40 Читать на русском

Бізнес отримав можливість приєднатися до програми «єВідновлення». Що відомо

До програми державної допомоги «єВідновлення» з 5 червня може приєднатися бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів і наданням послуг з ремонту житла. Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

До програми державної допомоги «єВідновлення» з 5 червня може приєднатися бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів і наданням послуг з ремонту житла.

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Що відомо

Зокрема, такий бізнес має працювати за наступними MCC-кодами продавця:

  • 1520: генеральні підрядники — житлове і торгове будівництво;
  • 5211: магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів;
  • 5231: магазини скла, фарби та шпалер.

Як подати заяву на участь в програмі

Для участі в програмі уповноважена особа компанії має заповнити заявку на порталі Дія. Для цього потрібно перейти на порталі в «Послуги» — «Підприємництво» та обрати «Приєднатися до єВідновлення як бізнес».

Читайте:«єВідновлення»: Кабмін зменшив максимальний розмір компенсації за пошкоджене житло

Статус розгляду заяви можна буде відстежувати в реальному часі в кабінеті на порталі Дія.

Повідомлення про приєднання до програми єВідновлення прийде на електронну пошту, зазначену уповноваженою особою.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+8
brigadirius
brigadirius
5 червня 2023, 18:13
#
Тобто держава стимулює розруху. Не працюй, а чекай роками на допомогу держави.
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0
stan333
stan333
5 червня 2023, 18:23
#
Держава все існування говорить: не сплачуй комуналку та борги — спишуть. Не працюй, не веди офіційно нічого (діти, майно) — дадуть пільги. Боряться з баготством замість бідності.
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