«єВідновлення»: Кабмін зменшив максимальний розмір компенсації за пошкоджене житло

Кабмін на засіданні 12 травня ухвалив рішення стосовно зменшення максимально можливого розміру компенсації за пошкоджене житло у рамках програми «єВідновлення». Про це повідомив представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram .

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21 квітня Кабмін прийняв постанову № 381, якою затвердив Порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення».

Розмір максимальної компенсації за один пошкоджений об'єкт був встановлений на рівні 500 000 грн. Тепер же уряд зменшив його до 200 000 грн.

Українці, житло яких було пошкоджене в наслідок бойових дій мають право на компенсацію у розмірі не більше 200 тисяч грн за один пошкоджений об'єкт.

Скільки вже заявок

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, станом на ранок 12 травня за програмою держдопомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення» прийняли 5 575 заявок.

«Ми вже дали старт великій програмі „єВідновлення“. Це грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Там, де можна відновити будинки — будемо допомагати з ремонтом. Мова йде про можливість отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг», — зазначив очільник уряду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

В перший день роботи програми «єВідновлення» стався збій, оскільки система не витримала навантаження.

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