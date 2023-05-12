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12 травня 2023, 18:03 Читать на русском

«єВідновлення»: Кабмін зменшив максимальний розмір компенсації за пошкоджене житло

Кабмін на засіданні 12 травня ухвалив рішення стосовно зменшення максимально можливого розміру компенсації за пошкоджене житло у рамках програми «єВідновлення». Про це повідомив представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кабмін на засіданні 12 травня ухвалив рішення стосовно зменшення максимально можливого розміру компенсації за пошкоджене житло у рамках програми «єВідновлення».
Фото: slovoidilo.ua

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21 квітня Кабмін прийняв постанову № 381, якою затвердив Порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення».

Розмір максимальної компенсації за один пошкоджений об'єкт був встановлений на рівні 500 000 грн. Тепер же уряд зменшив його до 200 000 грн.

Українці, житло яких було пошкоджене в наслідок бойових дій мають право на компенсацію у розмірі не більше 200 тисяч грн за один пошкоджений об'єкт.

Скільки вже заявок

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, станом на ранок 12 травня за програмою держдопомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення» прийняли 5 575 заявок.

«Ми вже дали старт великій програмі „єВідновлення“. Це грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Там, де можна відновити будинки — будемо допомагати з ремонтом. Мова йде про можливість отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг», — зазначив очільник уряду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

В перший день роботи програми «єВідновлення» стався збій, оскільки система не витримала навантаження.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
zig4free
zig4free
12 травня 2023, 18:17
#
Блин 200тыс хватит только на то чтобы поставить дешманские стеклопакеты.
А шо делать с дырами в крыше и стенах?
А с побитыми хоз постройками что делать?
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Сергій Т
Сергій Т
12 травня 2023, 18:26
#
5 тисяч доларів — це теж гарна сума.
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0
zig4free
zig4free
12 травня 2023, 18:34
#
Есть 1 НО большое, ее можно потратить только в специальных магазинах!

Факт — обычно на рынке можно купить в полтора раза дешевле стройматериалы, а если остатки — то еще дешевле (для отделки хоз помещения очень выгодно)!

Так что свои 5 тысяц доларов дели пополам.
+
0
Max55
Max55
12 травня 2023, 18:55
#
«…специальных магазинах…» ??? …Вы бы написали названия этих «специальных магазинов » …
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