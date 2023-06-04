На Ілона Маска подали до суду, звинувативши у маніпуляціях ціною криптовалюти Dogecoin

Група інвесторів подала позовну заяву до Федерального суду Манхеттена, в якій звинуватила власника соцмережі Twitter Ілона Маска в інсайдерській торгівлі криптовалютою Dogecoin . Про це пише The Guardian.

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Що відомо

За версією позивачів, мільярдер зловживав своєю популярністю та довірою громадськості до власної персони для маніпуляції ціною цифрового активу.

У позові йдеться, що він спровокував штучне зростання криптовалюти Dogecoin своїми повідомленнями в Twitter, оплаченими рекламними кампаніями блогерів, власною появою на телеканалі NBC та деякими іншими рекламними трюками.

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Тим самим бізнесмен нібито забезпечив собі можливість прибуткової торгівлі через кілька гаманців Dogecoin, які належать йому та його компанії Tesla.

Тільки зміна логотипа Twitter на логотип Dogecoin з собакою породи сиба-іну допомогла Маску продати криптовалюту ще на $124 млн, викликавши стрибок її котирування на 30%.

Усі ці дії інвестори охарактеризували як «маніпуляцію ринком та інсайдерську торгівлю».

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Нагадаємо

Це вже третя версія позову у судовому процесі, який розпочався у червні минулого року. Бізнесмена звинувачують у тому, що він протягом двох років навмисно підняв ціну Dogecoin більш ніж на 36 000% і дозволив криптовалюті впасти.

У винесеній напередодні ухвалі окружний суддя заявив, що «ймовірно» прийме позов у третій редакції.