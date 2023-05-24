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24 травня 2023, 16:16 Читать на русском

Маск порадив інвесторам не купувати криптовалюти, в тому числі Dogecoin

Генеральний директор Tesla і Twitter Ілон Маск виступив на саміті The Wall Street Journal, щоб поділитися своїми думками про криптовалюти, зокрема про Dogecoin (DOGE), пише Сryptomisto.

Генеральний директор Tesla і Twitter Ілон Маск виступив на саміті The Wall Street Journal, щоб поділитися своїми думками про криптовалюти, зокрема про Dogecoin (DOGE), пише Сryptomisto.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗастереження МаскаУ своїй заяві Маск застеріг інвесторів від купівлі криптовалют або «вкладання всіх заощаджень» в Dogecoin.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Застереження Маска

У своїй заяві Маск застеріг інвесторів від купівлі криптовалют або «вкладання всіх заощаджень» в Dogecoin. Однак бізнесмен підкреслив, що DOGE продовжує займати особливе місце в його серці завдяки своєму гумору і асоціації з собаками.

На момент написання новини DOGE торгувався на рівні $0,07127, піднявшись у ціні на 2,82% за останні 24 години, згідно з даними Coinmarketcap.

Нагадаємо

Мільярдер не вперше робить подібні заяви. У червні 2022 року він заявив, що «ніколи не заохочував інвестування в криптовалюти». Маск уточнив, що біткоїни, які належать Tesla, становлять лише невеликий відсоток від загальних фінансових активів.

Читайте:Ілон Маск хоче запровадити криптоплатежі у Twitter. Курс Dogecoin пішов нагору

На початку цього року Маск знову потрапив у заголовки газет, заявивши, що з'їсть Happy Meal у прямому ефірі, якщо McDonald’s почне приймати DOGE як платіж.

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Джерело: Мінфін
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