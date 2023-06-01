Ілон Маск повернув собі титул найбагатшої людини у світі

Американський мільярдер Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу, обійшовши у рейтингу французького магната Бернара Арно після того, як акції компанії Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) впали на 2,6% на торгах у Парижі. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що цьогоріч Маск та 74-річний Арно змагаються за перше місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index — списку 500 найбагатших людей світу.

Арно вперше випередив Маска у грудні. Компанія LVMH, яку заснував Арно, володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Fendi та Hennessy. Акції LVMH з квітня впали приблизно на 10%.

Ілон Маск заробив цього року понад $55,3 млрд, переважно завдяки компанії Tesla. Автовиробництво, на частку якого припадає 71% його статків, з початку року зросло на 66%.

Наразі статки Маска оцінюються приблизно у $192 млрд, а статки Арно — близько $187 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент групи компаній LVMH Бернар Арно та його родина очолили рейтинг найбагатших людей за версією Forbes.