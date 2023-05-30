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30 травня 2023, 19:10 Читать на русском

Кабмін запускає другий етап програми «єВідновлення». Деталі

Кабінет міністрів запускає другий етап програми «єВідновлення» — це компенсація за зруйноване житло. Про це в телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін запускає другий етап програми «єВідновлення» — це компенсація за зруйноване житло.

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На що можна буде витратити кошти

По-перше, на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок.

По-друге, на придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату.

«Розмір компенсації буде розраховуватися комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу тощо», — зазначив Шмигаль.

Також. за його словами, розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням.

Хто може подати заявку

Заявку для отримання коштів на ремонтні роботи за програмою «єВідновлення» зможуть подати й ті, у кого немає «Дії» або смартфона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

В перший день роботи програми «єВідновлення» стався збій, оскільки система не витримала навантаження.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
30 травня 2023, 19:36
#
З вашими «компенсаціями» одні гемори…
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