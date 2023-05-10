В роботі «єВідновлення» стався збій. Система не витримала навантаження

У перший день запуску програми державної компенсації за пошкоджене внаслідок війни майно «єВідновлення» було подано тисячі заявок. Через це система наразі перевантажена та працює зі збоями. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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«Заявок вже тисячі і система перевантажена. Наші технічні команди вже працюють над недоліками і усунуть їх впродовж найближчого часу. Тож якщо вам ще не вдалося скористатися послугою — не хвилюйтеся, спробуйте зайти в застосунок пізніше», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

З 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись програмою для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Йдеться насамперед про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

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