Нацкомісія запропонувала підвищити тарифи на електроенергію для населення вдвічі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1 червня з 1,44−1,68 грн до 2,88 грн за кВт-год (з ПДВ). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«НКРЕКП подає пропозиції щодо внесення змін до положення про спецобов'язки щодо забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року із запровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 грн/кВт-год із ПДВ», — ідеться в листі до Міненерго за підписом в. о. голови регулятора Руслана Кайдаша, переданому Енергореформі.

Як наголошується в листі, запровадження таких змін дасть змогу поліпшити фінансові показники НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго» (основні виконавці ПСО, коштом яких покривається різниця в ринковій ціні е/е, що становить нині близько 6 грн/кВт-год, і тарифах для населення) і наблизити механізм ПСО до збалансованого стану.

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Водночас також зазначено, що єдиним дієвим способом стабілізації механізму ПСО залишається поступове приведення цін до ринкового рівня.

НКРЕКП зазначила, що стосовно зазначених пропозицій про внесення змін до положення щодо ПСО з 1 червня 2023 року проведено консультації з Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

Як зазначає джерело Енергореформи в уряді, Кабмін розглядатиме цю пропозицію, і, найімовірніше, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

Нагадаємо

Тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.