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27 травня 2023, 12:04 Читать на русском

Нацкомісія запропонувала підвищити тарифи на електроенергію для населення вдвічі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1 червня з 1,44−1,68 грн до 2,88 грн за кВт-год (з ПДВ). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1 червня з 1,44−1,68 грн до 2,88 грн за кВт-год (з НДС).
Фото: «Мінфін»

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«НКРЕКП подає пропозиції щодо внесення змін до положення про спецобов'язки щодо забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року із запровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 грн/кВт-год із ПДВ», — ідеться в листі до Міненерго за підписом в. о. голови регулятора Руслана Кайдаша, переданому Енергореформі.

Як наголошується в листі, запровадження таких змін дасть змогу поліпшити фінансові показники НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго» (основні виконавці ПСО, коштом яких покривається різниця в ринковій ціні е/е, що становить нині близько 6 грн/кВт-год, і тарифах для населення) і наблизити механізм ПСО до збалансованого стану.

Читайте також: Нацкомісія підвищила тарифи для обленерго на 25−50%

Водночас також зазначено, що єдиним дієвим способом стабілізації механізму ПСО залишається поступове приведення цін до ринкового рівня.

НКРЕКП зазначила, що стосовно зазначених пропозицій про внесення змін до положення щодо ПСО з 1 червня 2023 року проведено консультації з Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

Як зазначає джерело Енергореформи в уряді, Кабмін розглядатиме цю пропозицію, і, найімовірніше, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

Нагадаємо

Тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
Ranet
Ranet
27 травня 2023, 12:20
#
Отличная возможность посчитать инфляцию))
+
+15
bonv
bonv
27 травня 2023, 12:57
#
Гірше ж точно не буде ©
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 травня 2023, 13:16
#
До пробиття дна ще дуже далеко.
+
0
bonv
bonv
27 травня 2023, 12:57
#
Депутати готують нововведення для фізичних осіб-підприємців від 1 липня. Якщо буде ухвалений законопроєкт № 8401 будуть скасовані пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів на 1 та 2 групі та ставку у 2% для ФОПів на 3 групі. Також доведеться платити штрафи за роботу без касових/РРО. Скасування пільги зі сплати єдиного податку: Від 3 квітня 202 року і до кінця воєнного стану ФОПи 1 та 2 групи могли сплачувати єдиний податок на добровільній основі. У разі ухвалення законопроєкту № 8401 добровільність сплати єдиного податку для ФОПів 1 та 2 групи буде скасована і, від липня підприємці будуть сплачувати єдиний податок обов’язково. Для ФОПів 3 групи буде скасована пільга -- 2% від прибутку: Багато підприємців скористались цією пільгою під час війни. Від липня у разі ухвалення законопроєкту ФОПи, які перебувають на цій ставці будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Штрафи за роботу без видачі чека повертаються: Від початку 2022 року підприємці повинні були працювати з РРО (реєстратор розрахункових операцій), якщо мають валютну виручку, або POS-термінал/інтернет еквайринг. Після початку війни у цьому питанні уряд також надав підприємцям послаблення — якщо підприємець не видав чек, штраф не застосовувався. У разі ухвалення законопроєкту за невидавання чека повернеться штраф у розмірі 100%-150% від суми товару, який придбали без чека. Законопроєктом заплановано також повернення планових перевірок.
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0
bonv
bonv
27 травня 2023, 12:59
#
Раніше стало відомо, що українцям 2023 року, швидше за все, не підвищуватимуть розмір мінімальної зарплати — вона залишиться на рівні грудня 2021 року, тобто 6,5 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на слова заступника міністра Романа Єрмоличева під час зустрічі щодо держбюджету 2023 року.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 травня 2023, 13:18
#
А чому не вчетверо?
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