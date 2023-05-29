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29 травня 2023, 17:10 Читать на русском

Експерт назвав розмір земельного банку, який дозволяє агровиробнику бути ефективним

Починаючи з 2000 року український аграрний сектор жодного року не був збитковим, а його середня дохідність становила близько 20%. Навіть у воєнний рік він спрацював у плюс, хоча точна дохідність ще не розрахована. Про це розповів під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit» генеральний директор компанії з управління активами «SI Capital» Роман Сазонов.

Починаючи з 2000 року український аграрний сектор жодного року не був збитковим, а його середня дохідність становила близько 20%.

Щоб бути високоефективною, агрокомпанії слід володіти земельним банком від 5 до 10 тис. гектарів, зазначає Сазонов.

«Щоб придбати 1 тис. га потрібно близько $3 млн. При цьому, зважаючи на витрати на техніку, адміністративні витрати, потребу в елеваторі, на такій ділянці ефективно не попрацюєш», — говорить він.

Потенціал зростання дохідності

З кожним роком агросектор демонструватиме кращі результати, адже грунти дозволяюють підвищувати врожайність.

Важливим фактором має стати запровадження технологій точного землеробства. «За кілька років до повномасштабного вторгнення воно вже почало розвиватись у нас. Адже агровиробники реагували на подорожчання пального, добрив та розуміли, що їх потрібно використовувати більш ефективно», — зазначив Сазонов.

Основна проблема, з якою зараз зіштовхується вітчизняне сільське господарство — труднощі експорту агропродукції через чорноморські порти. «Доки вона не буде вирішена, фермери отримуватимуть нижчі прибутки, адже ціна на агропродукцію занижена, а кореляції з ціною на світових ринках практично немає», — каже експерт. На його думку, проблема морського експорту буде вирішена вже цього року.

Читайте також: Куди інвестувати $100 тис: 5 варіантів портфелів — від ризикових до консервативних

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Романа Сазонова та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
neverice
neverice
29 травня 2023, 17:22
#
Натякає, що ефективними можуть бути тільки великі агрофірми. 10 тис га — це 10 комбайнів, 40 тракторів, 15 сіялок, 20 оприскувачів та незлічена купа причіпного обладнання.
З чого можна зробити висновок, що ефективним агровиробник вже буде від 1 тис га. Мінімальний поріг, щоб мати власний комбайн.
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0
mantis05
mantis05
29 травня 2023, 17:31
#
Аренда с/х техники в помощь, если меньше.
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0
vt313
vt313
29 травня 2023, 18:14
#
1 комбайн, — не серьезно. Не в теме, но 10 тыс. га выглядят предпочтительнее. С точки зрения эффективности.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
29 травня 2023, 18:13
#
Блек Рок що даремно підписував меморандум?:)
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