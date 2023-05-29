Експерт назвав розмір земельного банку, який дозволяє агровиробнику бути ефективним

Починаючи з 2000 року український аграрний сектор жодного року не був збитковим, а його середня дохідність становила близько 20%. Навіть у воєнний рік він спрацював у плюс, хоча точна дохідність ще не розрахована. Про це розповів під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit» генеральний директор компанії з управління активами «SI Capital» Роман Сазонов.

Щоб бути високоефективною, агрокомпанії слід володіти земельним банком від 5 до 10 тис. гектарів, зазначає Сазонов.

«Щоб придбати 1 тис. га потрібно близько $3 млн. При цьому, зважаючи на витрати на техніку, адміністративні витрати, потребу в елеваторі, на такій ділянці ефективно не попрацюєш», — говорить він.

Потенціал зростання дохідності

З кожним роком агросектор демонструватиме кращі результати, адже грунти дозволяюють підвищувати врожайність.

Важливим фактором має стати запровадження технологій точного землеробства. «За кілька років до повномасштабного вторгнення воно вже почало розвиватись у нас. Адже агровиробники реагували на подорожчання пального, добрив та розуміли, що їх потрібно використовувати більш ефективно», — зазначив Сазонов.

Основна проблема, з якою зараз зіштовхується вітчизняне сільське господарство — труднощі експорту агропродукції через чорноморські порти. «Доки вона не буде вирішена, фермери отримуватимуть нижчі прибутки, адже ціна на агропродукцію занижена, а кореляції з ціною на світових ринках практично немає», — каже експерт. На його думку, проблема морського експорту буде вирішена вже цього року.

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Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Романа Сазонова та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.