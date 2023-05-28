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28 травня 2023, 17:00 Читать на русском

Україні цього року потрібно $6,5 мільярда на відновлення — Марченко

Україна потребує $6,5 млрд, щоб повністю забезпечити потреби на відновлення цьогоріч. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку в Чорногорії, пише Ліга.

Україна потребує $6,5 млрд, щоб повністю забезпечити потреби на відновлення цьогоріч.
Фото: mof.gov.ua

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«Незабезпечені першочергові потреби України у відновленні цьогоріч становлять близько $6,5 млрд. Кошти потрібні для економічного зростання», — сказав міністр.

За його словами, уряд передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення розміром $3,3 млрд. Крім того, міжнародні партнери надали гарантії на близько $4,3 млрд.

«Вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України», — сказав Марченко.

Нагадаємо

23 травня розпочала свою роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду чотирирічної програми з Україною на суму $15,6 млрд.

У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України у розмірі $15,6 млрд. Перший транш у розмірі $2,7 млрд Україна отримала одразу після схвалення програми.

Джерело: Мінфін
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